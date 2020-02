vor 52 Min.

Smartphone-Überlebenstipps für Eltern

Medienpädagoge Daniel Wolff informierte über die enormen Risiken und erstaunlichen Chancen der Smartphone-Nutzung – und gab ganz konkrete Tipps für einen besseren digitalen Alltag in Schule und Familie

Immer mehr Kinder und Jugendliche verbringen heute mehr Zeit vor den Bildschirmen digitaler Medien als in der Schule – aber was bedeutet das? Dürfen Kinder schon auf Instagram oder Snapchat? Was ist Musical.ly? Wie viel Bildschirmzeit am Tag ist gesund? Was sind Cybermobbing und Sexting? Aber auch: Welche umwerfenden Chancen bietet uns die Digitaltechnik? Zu diesen Themen stand Digitaltrainer und Medienpädagoge Daniel Wolff über 100 Eltern am Gymnasium Friedberg Rede und Antwort.

Zu Beginn erläuterte Wolff die Problemstellung: In der Öffentlichkeit werde das Thema Smartphone-Nutzung bei Jugendlichen kontrovers diskutiert: Die einen dächten, je früher die Kinder damit anfingen, desto besser könnten sie wichtige Kompetenzen für die digitale Zukunft erwerben; andere machten jede Art von Smartphone-Nutzung dafür verantwortlich, dass die Kinder „dick, dumm, krank, faul und traurig“ würden – und würden Smartphones am liebsten verbieten oder wegsperren. Bei allen gleich hoch sei der Grad an emotionaler Betroffenheit – in sehr vielen Familien ist die (oft nervtötende) Diskussion um die „richtige“ Smartphone-Nutzung täglich Thema.

Doch Smartphones hätten sich so schnell verbreitet, dass wissenschaftlich belastbare Aussagen noch ausstünden – also läge es an den Eltern, in der Zwischenzeit einen vernünftigen Weg für die eigene Medienerziehung zu finden. Um dies zu tun, müsse man laut Wolff aber erst verstehen, was die Kinder im Internet tatsächlich machen.

Laut Wolff fehlen aber auch den Kindern grundlegende Kenntnisse über die Medien, die sie tagtäglich viele Stunden nutzen: Extrem detaillierte Daten-Profile werden an die Werbe-Industrie verkauft. Der Medienpädagoge führte aus, dass dieser „medienerzieherische blinde Fleck“ an der anderen Erfahrung der Eltern in deren eigener Kindheit liege.

Eine ähnliche Unbekümmertheit gelte für das zeitliche Ausmaß der Nutzung digitaler Medien: Etwa die Hälfte der Kinder in Workshops hätten angegeben, dass sie keinerlei Zeitlimit einhalten müssten und das Smartphone sogar nachts im oder am Bett behalten dürften. Schlafmangel und Konzentrationsschwächen seien die Folge.

Ein trauriger „Trend“ sei derzeit das sogenannte „Cybermobbing“, also das absichtliche Beleidigen, Belästigen oder Bedrohen von Personen (meist Mitschülern) im Internet – wie es derzeit an nahezu allen Schulen in Deutschland ein großes Thema ist. Viele Erwachsene vergleichen Cybermobbing laut Wolff fälschlicherweise mit Hänseleien, wie man sie in der eigenen Kindheit erlebt hat. Denn ihnen sei in der Regel überhaupt nicht klar, welche extreme soziale Wucht Cybermobbing entwickeln kann. Es könne zu Depressionen und Aggressionen führen, die sich in Selbstmorden und Amokläufen niederschlagen. Auch hier helfe nur, sich zunächst selbst zu informieren, seinen Kindern genau zuzuhören – und im Falle eines Falles seine Kinder intensiv zu unterstützen. Allerdings öffnen sich Kinder nur, wenn sie zu ihren Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis haben.

Wegsperren sei aber ohnehin keine gute Lösung: Der Ex-Silicon-Valley-Korrespondent Wolff führte eindrucksvoll aus, welch enormes Potenzial neue digitale Technologien wie Big Data, Virtual Reality oder 3D-Druck haben werden – sodass man sich im Interesse der Kinder auch selbst für digitale Trend-Themen interessieren sollte. Dann falle es auch leichter, die bei Digitalthemen oft stockende Kommunikation zwischen Eltern und Kindern wieder in Gang zu bringen. Feste Regeln helfen dabei beiden Seiten – sie gelten natürlich auch für die Eltern. Schulleiterin Ute Multrus dankte dem Medien-Experten für seine wertvollen Einblicke. (Foto: Silas Stein, dpa)

