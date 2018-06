vor 55 Min.

So einfach ist das Hacken im Internet

Ein Profi erläutert jungen Leuten, wie leicht er an ihre Daten kommt – und was er damit machen kann.

Manche waren verblüfft, andere sogar entsetzt beim Vortrag des „Profi-Hackers“ Erwin Markowsky. Das Gymnasium Mering hatte in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering geladen, sich mit Sicherheit im Internet zu befassen. Obendrein gab es Tipps, wie man sich sicherer im Netz bewegen kann. Markowsky sucht bei großen Firmen Schwachstellen im System, ist zweifacher Vater und trifft den Ton der Teenager. Gleich zu Beginn schockte er zum ersten Mal: „Wer hat sein WLAN nicht ausgeschaltet? Mal sehen.“ Und schon konnten alle auf der Leinwand die Namen und IP-Adressen derer lesen, die das WLAN eingeschaltet hatten. Und gleich dazu, wo die Geräte zuletzt eingeloggt waren.

WLAN kann gefährlich sein

„Noch ist nichts passiert, aber ich habe alles, was ich brauche, um dem Handy vorzuspielen, dass es zum Beispiel mit dem WLAN zu Hause oder einem freien WLAN verbunden ist“, erklärte der Spezialist. Zumindest, wenn der Benutzer den Hinweis, dass die Verbindung ungesichert ist, ignoriere und die Verbindung zulasse. Damit sei für den Hacker der Weg zu allen im Handy gespeicherten Daten frei. Auch zum Mikrofon der Kamera von Smartphone, Laptop oder anderen mit dem Internet verbundenen Geräten können sich Hacker leicht Zugang verschaffen. Die Demonstration blieb Markowsky nicht schuldig.

Der Rat des Experten lautete daher: Unterwegs immer das WLAN ausschalten. Der nächste Schock folgte auf dem Fuß: Markowsky zeigte an konkreten Fällen, wie leicht er an E-Mail-Adressen, Passwörter und Bankverbindungen kommt oder wie ein Trojaner installiert wird.

Themen wie „Urheberrecht“ interessieren Jugendliche meist wenig. Aber bei Markowsky hören sie gebannt zu. Fallbeispiele darüber, wie Familien empfindliche Beträge zahlen mussten wegen illegalen Downloads von Musik oder Filmen, machten Eindruck.

Tipps zur Sicherheit

Absoluten Schutz vor Hackern könne es nicht geben, fasste Mar-kowsky zusammen, aber es gebe viele Möglichkeiten, ihnen den Zugriff auf die eigenen Daten erheblich zu erschweren. Da wäre zum einen sichere Passwörter zu wählen und sie nicht mehrfach verwenden. So sei das in Deutschland am meisten verwendete Passwort „12345“, international sei es „Love“. Mar-kowsky riet zu komplexen Passwörtern, die niemals mehrfach verwendet werden sollen.

Das Einwählen in einen kostenfreien Hotspot oder das gedankenlose Aufladen des Handys per USB-Kabel am Flughafen berge die Gefahr, Opfer von Kriminellen zu werden. In den sozialen Netzwerken helfen Häkchen an den richtigen Stellen. Und nicht zuletzt: das Geld für ein gutes Antivirenprogramm sei gut angelegt. (glb)

Themen Folgen