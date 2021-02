10.02.2021

So feiern die Narren im Kreis Aichach-Friedberg trotz Corona Fasching

Plus Die Narren in Mering, Friedberg und Schmiechen lassen sich den Fasching von Corona nicht ganz kaputt-machen. Sie haben sich einige Gags einfallen lassen.

Von Christine Hornischer

Corona bringt auch den Fasching zum Erliegen. Sämtliche Faschingsveranstaltungen im Landkreis wurden abgesagt. Traurige Zeiten für die hiesigen Vereine. Oder doch nicht? Wir haben uns in den Faschingshochburgen Mering, Friedberg und Schmiechen umgehört.

Aus der Not eine Tugend machen die Narren vom Schmiechener Faschingskomitee (FKS). Und so grüßt vom Schmiechener Faschingsorden 2021 ein stilisiertes Coronavirus mit Mundschutz. Vorsitzende Lisa Huber und ihr Team tragen den besonderen Umständen Rechnung und veranstalten die "Prunk- und Stunksitzung" online.

Statt in der Schmiechachhalle kann man in diesem Jahr daheim auf der Couch Büttenreden und Gardetänze genießen. Denn das Team vom FKS hat nun einen Youtube-Kanal, den Faschingskanal Schmiechen (auch FKS) aufgemacht. Aber damit nicht genug: Das FKS stellte mit der Jugendbeauftragten der Gemeinde, Katharina Velt, drei riesige Würfel auf. Abgebildet an den Seiten sind Helden der Kindheit wie Lucky Luke oder Pippi Langstrumpf. Wie in Freizeitparks können Besucher in den Würfel treten und ihren Kopf durch ein Loch stecken - ein Spaß für Groß und Klein. Die Würfel werden an den zwei Spielplätzen in Schmiechen und in Unterbergen am Maibaum aufgestellt.

Dass Fasching doch geht, stellen einige engagierte Narren aus Friedberg und Umgebung unter Beweis und haben eine Online-Veranstaltung auf die Beine gestellt. Unter dem Motto "Fasching in der Kischdn" findet am Faschingssonntag ab 16.11 Uhr auf der Online-Plattform Zoom ihre Faschingssitzung statt. Live aus Köln wird sich der Comedian Heinz Gröning zuschalten.

Friedberger FDP bietet "Fasching aus der Kischdn"

Damit auch zu Hause die richtige Stimmung aufkommt, bekommen die ersten 20 Anmeldungen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg eine Faschings-Kischdn nach Hause geliefert. "Zu einem echten Fasching gehören nämlich auch Krapfen, Luftschlangen und Konfetti", sagt Thomas Quante, einer der Initiatoren. Und weiter: "Alle sind herzlich eingeladen, kostümiert an der Veranstaltung teilzunehmen. Das beste Kostüm wird prämiert." Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: fasching@fdp-aichach-friedberg.de. Weitere Infos auch zu den Einwahlmöglichkeiten gibt es auf fdp-aichach-friedberg.de. Auch wer sich an "Fasching in der Kischde" selbst aktiv beteiligen möchte, darf sich melden. Die Faschingssitzung kann man online auf Zoom verfolgen (Meeting-ID 839 3236 1282, Kenncode: Hellau).

Faschingsumzug Mering aus Legosteinen

Auch der Vorsitzende des Meringer Faschingsvereins Lach Moro, Benjamin Gottwald, hatte zu Beginn der Faschingssaison mit schwerem Narrenherzen sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Aber so schnell gibt ein echter Narr nicht auf: Den Faschingsumzug hat das Team in einem Video mit Lego nachgestellt und als Video auf Facebook und Instagram gepostet - Musik und Konfetti inklusive. "Cool", lauten die Kommentare.

Auch Hoffnung für die Zeit danach hat Gottwald. "Wenn bis zum Karfreitag die Regeln gelockert werden, gibt es beim Sommerkeller einen Steckerlfischverkauf", verspricht er. Der Sommerkeller (das alte Trachtenheim) wird von der Lach Moro renoviert und ist das neue Refugium der Meringer Narren. Um sich schon ein bisschen auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen, hat der ganze Verein Hüften zu dem Hit "Alane" von DJ Robin Schulz und Wes geschwungen.

Markus Nowak, Präsident des Ottmaringer Rederzhausener Carnevals Clubs (ORCC Friedberg), und sein Team werden in dieser Saison aussetzen. "Wir setzen alle unsere Energien und Planungen auf die Saison 2021/22. Das ist ein geradliniger Weg, der nicht täglich Anlass zu neuen Spekulationen gibt", sagt Nowak. Aber er freut sich bereits auf das nächste Jahr, denn: "Ein Narr verstummt nicht, er wird nur manchmal etwas leiser."

