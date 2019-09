vor 21 Min.

So rechnen Bürgermeister ihre Fahrtkosten ab

In Mering herrscht Unfrieden nach einer Diskussion über die Fahrtkosten des Rathauschefs. So rechnen seine Kollegen in anderen Kommunen ihre Kilometer ab..

Von Christian Gall

Dieser Tagesordnungspunkt hat Wellen geschlagen: Im Meringer Gemeinderat monierte der Rechnungsprüfungsausschuss, dass die monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe von 650 Euro vor Steuern für den Bürgermeister Hans-Dieter Kandler zu hoch sei. Doch wie rechnen die anderen Bürgermeister aus dem Landkreis ab, wenn sie dienstlich hinter dem Steuer sitzen?

Friedberg Roland Eichmann ist der einzige Bürgermeister der Region, der seine Fahrten mit einem Dienstwagen zurückgelegt. Dazu hat die Stadt seit 2018 einen Audi A4 Avant geleast. Seine Fahrten protokolliert Eichmann in einem Fahrtenbuch – jährlich kommt er auf rund 12.000 bis 15.000 Kilometer, die er dienstlich zurücklegt. Seinen Wagen nutzt er auch für private Fahrten – allerdings muss er dafür bezahlen. Pro Kilometer werden für ihn 35 Cent plus Steuern fällig. Diese Regelung war in Friedberg schon zu den Zeiten seiner Vorgänger Peter Bergmair und Albert Kling gültig.

Sonderkonstruktion bei Fahrtkosten in Dasing

Dasing In der Gemeinde an der A8 gibt es eine „Sonderkonstruktion“, wie Bürgermeister Erich Nagl es bezeichnet. Die Gemeinde least für Nagl einen Audi Q5. Die Kosten für den Wagen trägt hingegen der Bürgermeister – sowohl Leasingkosten als auch Benzin und weitere Ausgaben. Da Nagl den Wagen für Dienstfahrten nutzt, erhält er eine monatliche Pauschale in Höhe von 370 Euro. „Zu Beginn einer Wahlperiode führt der Bürgermeister drei Monate lang ein Fahrtenbuch. Die Kilometer werden mit dem Reisekostensatz von 35 Cent verrechnet – so kommt die Pauschale zustande“, erklärt er das Vorgehen. Wie er sagt, fährt er pro Woche dienstlich zwischen 200 und 250 Kilometer.

Kissing Bürgermeister Reinhard Gürtner nutzt seinen privaten Opel Zafira für dienstliche Fahrten. Als Entschädigung erhält er dafür eine monatliche Pausche in Höhe von 250 Euro. Wie auch in Dasing wurde diese aus dem Durchschnittswert von drei Monaten ermittelt – bereits unter Gürtners Vorgänger Manfred Wolf im Jahr 2014. Die Höhe dieser Pauschale wurde für den neuen Bürgermeister übernommen.

Merchings Bürgermeister Martin Walch will kein Geld

Merching Bürgermeister Martin Walch will kein Geld und auch kein Fahrtenbuch führen – er zahlt die Dienstfahrten aus eigener Tasche: „Eine Pauschale oder ähnliches hat mich nie interessiert. Das mache ich schon seit zwölf Jahren so.“ Jährlich komme er auf einige hundert Kilometer, die er im Dienst der Gemeinde mit seinem VW Sharan zurücklegt – etwa zum Notar nach Friedberg oder nach Aichach ins Landratsamt.

Ried Bürgermeister Erwin Gerstlacher bekommt für seine Fahrten eine monatliche Pauschale in Höhe von 315 Euro. Als Referenzwert für die Berechnung diente ein Durchschnitt aus sechs Monaten, die er in einem Fahrtenbuch verzeichnete. Pro Kilometer werden dabei 35 Cent Reisekostensatz verrechnet. Im Monat komme er auf 900 Kilometer Strecke auf seinen Dienstfahrten, die er mit seinem Mercedes-Benz GLC zurücklegt. „Der ist aber nicht vergoldet. Und ich glaube auch nicht, dass sich Herr Kandler mit der Pauschale seinen Wagen vergolden kann“, merkt er im Hinblick auf die Diskussion über den Meringer Bürgermeister an.

Schmiechen Mit seinem Privatauto, einem Toyota-Yaris-Dreizylinder, erledigt Bürgermeister Josef Wecker auch Dienstfahrten, dafür bekommt er eine monatliche Pauschale von 400 Euro. Wie er sagt, wurde diese aus einem dreimonatigen Durchschnittswert und 35 Cent pro Kilometer entwickelt. „Bei mir kommen viele Kilometer zusammen, da ich in Mammendorf arbeite. Manchmal muss ich von dort aus tagsüber zum Notar und dann wieder in die Arbeit zurückfahren.“ Monatlich komme er dadurch auf 800 bis 1000 Kilometer Strecke für Dienstfahrten.

Manche Bürgermeister zahlen drauf

Steindorf Auch Paul Wecker legt seine Dienstfahrten mit dem Privat-Pkw zurück. „Ein Dienstwagen wäre für eine Gemeinde in der Größe von Steindorf auch etwas überdimensioniert“, merkt er an. Als Reisekosten-Pauschale erhält er 100 Euro im Monat – gerechnet mit 35 Cent pro Kilometer. In der Praxis komme er derzeit auf rund 125 bis 130 Euro, wenn er die tatsächlich gefahrene Strecke, die er mit seinem Audi Q3 zurücklegt, mit den 35 Cent berechnet. Doch weil es die Pauschale schon lange gibt, sieht er keinen Grund, daran zu rütteln.

Eurasburg Bürgermeister Paul Reithmeir legt mit seinem Privatauto regelmäßig Dienstfahrten zurück – sei es in die Verwaltungsgemeinschaft Dasing, ins Landratsamt oder auf Baustellen. Als Ausgleich für seine Ausgaben erhält er eine Pauschale in Höhe von 100 Euro. Der Wert wurde, wie bei anderen Kollegen, aus einer durchschnittlichen Kilometerzahl aus drei Monaten ermittelt. „In der Praxis komme ich wohl auf höhere Kosten. Aber das nehme ich gerne in Kauf, solange ich mir dadurch ein Fahrtenbuch ersparen kann.“

