Sozialer Wohnbau: Die richtige Lösung für Mering ist gefunden

Plus Vier Jahre standen die Häuser in der Meringer Hartwaldstraße leer. Sie sollten für Asylbewerber dienen, dann aber kam die Wende.

Welche Standards sollen für sozial verträglichen Wohnungsbau gelten? Reicht es, einfach nur Wohnraum zu günstigen Preisen anzubieten, egal wie hoch die Lärmbelästigung oder wie gut die Bausubstanz ist? Dass es an Sozialwohnungen bestimmte Auflagen gibt, die zu erfüllen sind, ist gut, denn auch wer sich keinen teuren Wohnraum leisten kann, hat natürlich Anspruch auf ein Mindestmaß an Wohnkomfort. Der ist aber in den neuen Häusern an der Hartwaldstraße in Mering gegeben.

16 Wohnungen ohne viel Schnickschnack

Funktional und einfach, ohne viel Schnickschnack sind die 16 Wohnungen, die Eigentümer Christian Gumpp dort zur Verfügung stellt und nun in Eigenregie an Menschen mit geringem Einkommen vermietet. Vertraglich hat er sich dazu verpflichtet, nachdem dort nun keine Flüchtlingsfamílien einziehen. Er hätte auch einfach die Häuser leerstehen lassen und die nächsten sechs Jahre abwarten können, bis der Vertrag mit der Regierung von Schwaben ausläuft. Landrat Klaus Metzger ist es gelungen, eine sowohl für die Regierung, das Innenministerium und den Eigentümer gute Lösung zu finden, die vor allem eines erreicht: Schnell bezahlbaren Wohnraum in Mering zu schaffen.

