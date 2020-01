18.01.2020

Spende als Dank ans Kissinger BRK

Das jährliche Oktoberfest des V-Marktes lädt alle Kissinger für zwei Tage ein, sich die Stände, der zahlreichen Händler anzuschauen und sich draußen gemütlich mit den verschiedensten Speisen versorgen zu lassen. Die BRK-Gemeinschaft Kissing darf schon seit vielen Jahren den Bierausschank, sowie den Verkauf von Steak- und Bratwurstsemmeln übernehmen.

Vor Kurzem trafen sich die Helfer für diese zwei Tage mit den beiden Filialleitern Fritz Niederwald und Martin Wesselak. Feierlich überreichten diese der BRK-Gemeinschaft einen Scheck über 1340 Euro, für die erfolgreiche Arbeit an diesem Fest. Die BRK-Gemeinschaft Kissing freute sich sehr über die finanzielle Unterstützung und bot an, auch gern im kommenden Jahr wieder am Fest zu helfen. Unter www.facebook.com/WasserwachtKissing oder auf der Homepage www.brk-kissing.de können sich Interessierte ein Bild über die Arbeit des BRK in Kissing verschaffen.