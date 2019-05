vor 4 Min.

Spende für Renovierung von Maria Kappel

Die Wall-fahrtskirche Maria Kappel bei Schmiechen wird renoviert. Die Raiffeisenbank Kissing-Mering hat jetzt zur Finanzierung der Arbeiten 1000 Euro gespendet. Und die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Stiftung Bayerischer Genossenschaften hat noch einmal 1000 Euro draufgelegt, sodass jetzt 2000 Euro an Pfarrer Xavier und Kirchenpfleger Josef Mauser übergeben werden konnten. Wenn die örtliche Raiffeisenbank ein Projekt fördern will, beteiligt sich die Stiftung an der Förderung in gleicher Höhe. Somit kann jeder Spendenbetrag verdoppelt werden.

