vor 52 Min.

Spielzeug für St. Christophorus

75 Kinder werden im St. Christophorus Kindergarten in Friedberg aktuell betreut. Da wird natürlich einiges an Spielmaterial benötigt. Dass es davon genug gibt, dafür hat der Friedberger Ronald Weise jetzt gesorgt. Er ist Key-Manager bei der Firma Bechtle. Im Zuge einer Abendveranstaltung der Partnerfirma Axis nahm der Vater einer kleinen Tochter an einer „wohltätigen Casino-Runde teil“, erzählt er. „Die ersten drei Plätze waren dotiert. Und ich habe dann gewonnen“, freut er sich. Der erste Platz entsprach 2000 Euro. Im Vorfeld sollten die Teilnehmer eine Einrichtung nennen, an die das Geld gehen sollte, denn der Gewinn sollte gespendet werden. Für Weise war sofort klar, wer die Summe bekommen sollte: Der Kindergarten, wo er „gleich um die Ecke“ wohnt. Leiterin Sandra Gloning freut sich: „Das ist wie ein Sechser im Lotto!“ Und auch die Kinder sind begeistert als sie hören, wofür das Geld verwendet wird: Gloning will neues Experimentier- und Forschermaterial sowie Spielsachen kaufen. (rele)

Themen folgen