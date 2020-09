18:01 Uhr

Sportvereine sind nach Corona-Pause gefordert

Die Sportler dürfen wieder Wettkämpfe bestreiten. Besonders die Fußballer waren sauer auf die Politik. Mit den Freiheiten gehen auch Pflichten einher.

Von Sebastian Richly

Aufatmen bei den heimischen Sportlern. Überraschend hat die bayerische Landesregierung grünes Licht für den Ligabetrieb ab dem 19. September gegeben. Als Erstes steigen die Fußballer im Wittelsbacher Land wieder ein, bald folgen auch die Hallensportarten.

Trotz Neustart: Fragezeichen bei heimischen Sportlern

Wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird, kann derzeit niemand sagen. Trotz der Unsicherheiten ist es gut, dass Fußballer und Co. nun wieder vor Publikum spielen dürfen. Die Hinhalte-Taktik seitens der Politik kam bei den Sportlern nicht gut an. Zumal in Freibädern längst wieder reger Betrieb herrscht und auch Konzerte – zwar mit Einschränkungen – wieder vor Publikum stattfinden. Der Bayerische Fußballverband drohte gar mit einer Klage.

Das Warten hat nun ein Ende, dennoch bleiben einige Fragen offen: Können wirklich alle Vereine die Hygienevorschriften erfüllen? Halten sich die Zuschauer auch an die Regeln? Die Politik hat den Sportlern das Vertrauen ausgesprochen – der Ball liegt nun bei den Verantwortlichen in Aichach-Friedberg. Die Vereine sind jetzt gefordert.

