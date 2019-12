Stätzlinger Autorin kommt mit Reimen zum Buchglück

Plus Seit Anja Hoffmann aus Stätzling begonnen hat, sich ihren Traum zu erfüllen, ist eine Schnecke ihr Wegbegleiter. Willibald ist der Held ihrer Kinderbücher.

Das blaue Sweatshirt, das Anja Hoffmann zum Interview trägt, ist mit vielen kleinen Herzchen verziert. Passender hätte sie ihren freundlichen Charakter nicht zeigen können – und auch ihre Kinderbücher sind gespickt mit Herz und Fröhlichkeit. Mit der Veröffentlichung von „Die kleine Schnecke Willibald“ und „Willibald ist krank“ sowie dem Malbuch „Willibald und seine Freunde“ hat sich die 37-jährige Erzieherin aus Stätzling einen lang gehegten Traum erfüllt.

Stätzlingerin verkauft ihre Kinderbücher in einem Online-Shop

Die Bücher mit den Kindergedichten verkauft die Self-Publisherin über ihren Online-Shop, in Bücherläden und in Kunsthandwerksgeschäften mittlerweile in ganz Deutschland und Österreich. „Ich habe schon als Kind großen Spaß daran gehabt, zu reimen“, erzählt sie. Auch heute sind Papier und Stift immer griffbereit, um schnell neue Verse und Ideen notieren zu können. Dennoch war es ein langer Weg, bis sie ihr erstes eigenes gedrucktes Buch in den Händen hielt.

Begonnen hat ihre Kinderbuchkarriere mit der Geburt ihrer Zwillingsmädchen Johanna und Julia vor fünf Jahren. Die aus Schwäbisch Gmünd stammende Mutter, die die Liebe 2008 nach Stätzling verschlagen hat, dichtete für ihre beiden Lieblinge kleine Gutenachtgeschichten. Doch warum wurde ausgerechnet eine Schnecke darin die Hauptperson? „Für meine Eltern war ich immer das Schneckle, das war mein Kosename“, schmunzelt die Schwäbin. Der Name Willibald sei eine spontane Eingebung gewesen. Aus den kurzen Reimen wurden – angetrieben von der Freude und Neugier ihrer Kinder – Absätze und schließlich eine komplette Erzählung. Als sie die Geschichte einer befreundeten Erzieherin zeigte, motivierte diese sie, den Text mit Bildern zu illustrieren.

Ehemann unterstützt Stätzlinger Kinderbuchautorin Hoffmann

Da kam es gelegen, dass Anja Hoffmanns Freundin und Taufpatin ihrer Kinder eine kreative Ader hat und die Geschichte gestalterisch genauso umsetzen konnte, wie sich die Autorin das vorgestellt hatte. Doch bis sie das fertige Buch in der Hand halten konnte, war noch ein gewaltiges Stück Arbeit zu erledigen: Die Bilder mussten gescannt, die Texte gesetzt, der Probedruck in Auftrag gegeben werden. Eigentlich wollte sie nur ein einziges Exemplar für ihre Töchter haben. Weil aber die Nachfrage von Familie und Freunden so groß war, wagte sie den Schritt und machte sich selbstständig, um das Buch selbst herauszugeben.

„Ich habe mir gesagt, ich probiere das jetzt einfach. Vielleicht haben auch noch andere Interesse an meinem Buch.“ Als schwierigste Herausforderung empfand sie das Ganze drumherum: „Ich hätte nie gedacht, was da alles dazu gehört, was man beachten und beantragen muss.“ Unterstützung bekommt sie jedoch jederzeit vom Ehemann. Entsprechend überschwänglich war die Freude, als das Buch aus der Druckerei kam: „Ich hatte Tränen in den Augen. Man ist glücklich und wahnsinnig dankbar. Auch als die erste Bestellung kam. Da kann man durchs Haus rennen und tanzen“, erinnert sich Anja Hoffmann.

Diese ganze Mühe auf sich zu nehmen, hat sie nie bereut. Wie wichtig es ist, Dinge auszuprobieren und über den eigenen Schatten zu springen, lebt schließlich auch die Hauptfigur ihrer Bücher vor: Im ersten Band „Die kleine Schnecke Willibald“ träumt der Titelheld von einem Apfelbaum. Er macht sich auf die Reise, um diesen zu finden. Unterwegs lernt er viele neue Freunde kennen, mit denen er dann ein schönes Fest feiert. Die Botschaft des Buches ist klar: „Man sollte seinen eigenen Träumen nachgehen.“

Kinder sollen in neuem Kinderbuch lernen: Freunde sind füreinander da

Und auch im zweiten Buch „Willibald ist krank“ steckt eine Aussage: In dieser Erzählung besuchen Kameraden die kranke Schnecke und helfen ihr, schnellstmöglich wieder gesund zu werden. „Mir war wichtig, den Kindern zu zeigen, dass Freunde für einen da sind.“ Außerdem sollen die Kids lernen: Wenn man krank ist, braucht man Ruhe und muss mal im Bett liegen bleiben. Eine kleine Message steckt aber auch für die Eltern in dem Buch: Willibald wird mit natürlichen Hausmitteln wie einem Tee und Wadenwickeln wieder auf Vordermann gebracht. Anja Hoffmann meint: „Solche Dinge reichen oft bereits aus, um gesund zu werden.“

Welche Botschaft das dritte Buch haben wird, an dem sie gerade arbeitet, verrät sie noch nicht, aber der Titel steht schon fest: „Eine Überraschung für Willibald.“ Die Kinderbuchautorin plant: „Nachdem Willibald jetzt krank war, soll das nächste Buch wieder eine fröhliche Geschichte werden.“ Themenvorschläge kommen aber auch von ihren Zwillingen: Willibald könne doch mal in den Urlaub fahren und am Strand baden oder in den Bergen wandern. Auch könne er in den Kindergarten gehen, Geburtstag feiern oder gar in die Schule kommen. Stoff für neue Reime ist also vorhanden – Bleistifte und Papier sind schon gezückt.