Stefan Pauer hat ein Herz für Friedberg

Bald startet die Friedberger Zeit: Stefan Pauer hat einen Gartenstecker für das Altstadtfest entworfen und erzählt, wie ihn sein Vater auf die Idee gebracht hat.

Von Ute Krogull

Manche Dinge brauchen ihre Zeit. 1964 hörte Helmut Pauer einen Ausspruch, den er nie vergessen würde. „Friedberg, eine kleine Stadt mit einem großen Herzen.“ Die liebevolle Bezeichnung stammt von dem französischen Extrembergsteiger Gaston Rebuffat, der anlässlich der 700-Jahr-Feier zu Gast war. „Das ist mir nie mehr aus dem Sinn gegangen“, erzählt Pauer, Mitglied im Alpenverein, noch heute.

Immer wieder sprach er mit seiner Familie darüber, auch mit seinem Sohn Stefan Pauer, seines Zeichens Stuckateur. Bis dieser sagte: „Ich mache was daraus.“ Und er entwarf ein Herzmotiv für einen Gartenstecker, den er bei der „Friedberger Zeit“ an seinem Stand auf dem Marienplatz anbieten wird.

"Friedberg ist ...", steht auf dem Herz fürs Altstadtfest

„Friedberg ist...“ steht auf dem Herz geschrieben. Denn die Idee dahinter: Künftig soll es zu jedem Altstadtfest ein anderes Motiv für das Herz geben. Den Anfang macht das Stadtwappen mit Kreuz, Lilien und Hügeln, natürlich stilecht aus dem 18. Jahrhundert. Das Schloss, Herrgottsruh, das Rathaus und weitere Motive könnten in einer Serie folgen, überlegt der Stuckateur.

Stefan Pauer hat ein Friedberg-Herz für das Altstadtfest entworfen. Bild: Ute Krogull

Bislang hatte er bei der „Friedberger Zeit“ andere Motive angeboten, zum Beispiel Blüten (ebenfalls nach historischen Vorbildern von Baustellen, auf denen er tätig war). Die Herzform hatte er eigentlich zum Geburtstag seiner Frau entwickelt. Momentan sind die „Friedberg ist...“-Herzen auf 100 Stück limitiert. Denn in den dekorativen Stücken steckt sehr viel Arbeit – und Zeit. Fünf Silikon-Formen hat Pauer entworfen und hergestellt. In diese wird Beton gegossen. Dieser muss zwei Tage aushärten und wird dann nachbearbeitet, damit das Herz perfekt ist. Alles andere als Massenware also.

Auch für die Kaminkehrer hat Pauer einen Stecker entworfen, zur großen Frede von Kaminkehrer Enis Sagi. Der Stecker zeigt das Wappen der Kaminkehrer mit einer kleinen Kaminkehrerfigur davor. Während Sagi dieses Jahr „erst“ zum dritten Mal bei der „Friedberger Zeit“ dabei ist, hat sich Stefan Pauer von Anfang an engagiert.

Kaminkehrer Enis Sagi freut sich über den Gartenstecker mit Kaminkehrer und Wappen, den Stefan Pauer entworfen und angefertigt hat. Bild: Ute Krogull

Er hat bei der Firma Walter Berger gelernt, machte erst dort mit und übernahm später den Stand, als Berger zu einem anderen wechselte. Dieses Jahr nimmt er erstmals Urlaub für die zehn Tage; zuvor hat er sich nebenbei engagiert. Der Zusammenhalt und die Freundschaften unter den Handwerkern sind es, die ihn tragen, auch wenn es wieder an das große Gemeinschaftswerk geht. „Man ist halt einfach Friedberger“, meint er. „Und trifft dann viele, die man sonst nie trifft.“ (Mehr über das Programm lesen Sie hier.)

Pauer wohnt in Dasing, ist aber in Friedberg geboren. Als er 14 Jahre alt war, reparierte der Stuckateur Berger bei Nachbarn einen Bilderrahmen. Der junge Stefan schaute zu, die Arbeit gefiel ihm und nach einigen Probearbeiten begann er eine Lehre bei Berger. Nachdem er seinen Meister gemacht hatte, machte er sich selbstständig, war dann wieder angestellt tätig bei Schnitzer und Sohn und widmet sich seit mittlerweile drei Jahren nur noch der Ausbildung. Als Stuckateur brauche man einen guten Lehrmeister und müsse sich auch selber viel beibringen, sagt er.

Er selber verdanke viel dem Stuckbildhauer Werner Gschwendtner, auch viele Bücher über Kunstgeschichte und Baudenkmäler hat er gelesen. Seine Werkstatt ist voll mit einer Sammlung alter Fundstücke, vor allem Engel und Elefanten haben es ihm angetan. „Alte Sachen haben mich schon immer fasziniert“, sagt er.

Warum Blumenstecker gut aufs Altstadtfest in Friedberg passen

So weiß er auch, dass Blumenstecker heutzutage zwar sehr beliebt sind, aber im Grunde keine neue Erfindung. Vielmehr passen sie gut in die „Friedberger Zeit“. Als im 17. und 18. Jahrhundert die großen Gartenanlagen wie Nymphenburg geschaffen wurden, seien sie bereits in Gebrauch gewesen, um zum Beispiel die kostbaren Rosen anzubinden, sagt Pauer, der selber unter anderem an der Restaurierung von Schloss Linderhof mitgewirkt hat.

