Steindorfs neue Kreativwerkstatt startet mit ihrem Kursprogramm

Als erster Baustein der geplanten Wohlfühloase der Familie Bergmair in Steindorf startet jetzt die Kreativwerkstatt. Eines der ersten Angebote ist das Töpfern für Erwachsene.

Theoretisch ist die Steindorfer Kre­a­tivwerkstatt von Renate Bergmair schon Ende des vergangenen Jah­res eröffnet worden. Doch dem tatsächlichen Start kam die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown in die Quere. Doch jetzt, da die Inzidenzwerte stetig sinken, kann das lange ge­plante Kursprogramm für Erwach­sene und Kinder starten.

„Kreativ sein kann jeder“, sagt Re­na­te Bergmair. Bei Bedarf helfe und begleite sie jeden. Ihre Kurs­teilnehmer brauchen nicht unbe­dingt Vorkenntnisse. Ab sofort ist jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr „Offenes Töpfern für Erwachse­ne“. Am Samstag, 3. Juli, kann je­der, der das möchte, unter Anlei­tung duftende Lavendelbündel her­stellen.

Töpfern und Backen für Kinder

Die Kinderkurse starten in den Sommerferien. Ab dem 4. August gibt es neun zweitägige Töpferkurse. Am ersten Kurstag wird mit Ton geformt und am zwei­ten das inzwischen gebrannte Stück bemalt. Etwa eine Woche spä­ter steht es dann zur Abholung bereit. Im Herbst geht es dann für die Erwachsenen mit der Herstel­lung von Dekoartikeln weiter. Zu­nächst kommen Türkränze aus Na­turmaterialien dran. Verarbeiten darf jeder alles, was man so auf Spaziergängen in Wald und Flur findet, angefangen von Zweigen über Tannenzapfen bis hin zu Blu­men und Gräsern.

Weiter geht es dann mit Adventskränzen und Weihnachtsschmuck aus jedem erdenklichen Material. Für die Kin­der wird es im Herbst sehr schmack­haft. An drei Terminen dür­fen sie lernen, wie Lebkuchen­teig gemacht wird und wie er an­schließend gebacken wird. An ei­nem weiteren Termin sind dann selbst gebackene Semmeln dran.

In Steindorf sind auch noch Café und Gesundheitszentrum geplant

Renate Bergmair ist zeitlebens kre­ativ, aber zweitweise musste diese Leidenschaft zurückstehen. Als Hauswirtschaftsmeisterin ver­sorgte sie den eigenen landwirt­schaftlichen Betrieb und Land­han­del. Erst mit ihren drei Kindern be­gann sie wieder zu basteln und mit Naturmaterialien zu experi­men­tieren.

Die Kreativwerkstatt ist der erste Baustein der grünen Wohl­­fühloase, die die Familie Berg­mair im Norden von Steindorf plant. Zusammen mit einem Café und Gästezimmern soll sie ein Ort werden, an dem man gutes regio­nales Essen genießen und in Kunst, Kultur und Musik eintau­chen kann. Tochter Christine Berg­mair plant dort ein Gesund­heitszentrum, wo sie selbst als Osteopathin praktizieren will.

Alle Infos stehen auf der Internetseite: www.renates-kreativwerkstatt.de. Die Anmel­dung zu den Kursen geschieht ebenfalls über die Internetseite oder telefonisch unter 01708059778.