Steindorf

vor 20 Min.

Wie zwei Steindorfer Igeln in Not helfen

Die Steindorfer Dagmar Schild und Ludwig Eder im Bild helfen, wenn Igel oder auch andere Kleintiere in Not sind.

Plus Ludwig Eder und seine Frau Dagmar Schild wissen, was die Tiere vor dem Winterschlaf brauchen. Deswegen bieten sie ihre Hilfe an.

Von Christine Hornischer

Mit ihrem niedlichen Gesicht, dem knuddeligen Bauch und den schwarzen Knopfaugen sind Igel bei vielen Menschen ein gerne gesehener Besuch. Allerdings werden die stacheligen Kerlchen aus falsch verstandener Tierliebe oft verkehrt behandelt. Dem wollen die beiden Steindorfer, Ludwig Eder und seine Frau Dagmar Schild von der Tierhilfe Augsburg – Eurasburg – Steindorf, entgegenwirken. "Wir sind gerade laufend mit jungen, halb verhungerten Igeln beschäftigt", sagt der 61-jährige Eder besorgt. In dem 300 Quadratmeter großen Haus gehören 200 Quadratmeter den Tieren, der Rest dem Ehepaar. Rund 5000 Euro geben die Beiden monatlich nur für Tierfutter aus, von Tierarztbesuchen und Medikamenten ganz zu schweigen.

