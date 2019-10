19.10.2019

Stühlerücken im Friedberger Rathaus

Roland Fuchs vollzieht Wechsel von der SPD zur CSU

Seit Donnerstagabend ist es Tatsache: Der langjährige SPD-Fraktionschef Roland Fuchs sitzt nun als parteiloses Mitglied in den Reihen der CSU. Das bedeutet nicht nur eine Änderung der Sitzordnung, sondern auch eine Verschiebung bei den Ausschussbesetzungen. Die SPD verliert einen Sitz in den Zwölfer-Ausschüssen, der nun an die CSU geht. Fuchs vertritt damit künftig die CSU im Bau- sowie im Planungs- und Umweltausschuss. Der Sitz im siebenköpfigen Rechnungsprüfungsausschuss geht an die Freien Wähler, die Johannes Hatzold entsenden.

Die SPD-Fraktion bedauert in einer Presseerklärung den Abgang von Roland Fuchs. Gleichzeitig widersprechen die Mitglieder den von Fuchs gegebenen Begründungen. Es sei „selbstverständlich, dass es bei unserem Alter Zeit ist, einer neuen und jüngeren Mannschaft Platz zu machen“. Fuchs’ Gründe seien ausschließlich persönlicher Natur. Dies sei kein Widerspruch zu persönlicher Wertschätzung. Als überzogen kritisiert die SPD-Fraktion auch die Berichterstattung und Kommentierung unserer Zeitung. (gth)

