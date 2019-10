vor 45 Min.

Telefonleitung in Mering für Stunden tot

Kein Anschluss mehr: Die Telefonleitung in Mering war am Dienstag über Stunden tot. Auch weitere Gemeinden im Landkreis-Süden waren betroffen.

Alle Leitungen sind tot, vermeldete am Dienstagnachmittag Miriam Wölfle vom gleichnamigen Modegeschäft in Mering. Nach ihren Informationen waren auch Arztpraxen sowie die Sparkassenfiliale am Marktplatz davon betroffen. „Komischerweise ging aber Internet und Telefonie in unserem Geschäft im Gewerbegebiet“, so Wölfle weiter.

Telefone tot: Störung im Raum Augsburg

Wie ein Sprecher der Telekom auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelte es sich um eine Großstörung im Raum Augsburg. Welche Kommunen direkt betroffen waren, ließe sich nicht näher eingrenzen. Ursache sei ein Defekt in einem technischen Bauteil einer zentralen Vermittlungsstelle gewesen. „Es war also kein Kabelschaden“, so der Sprecher weiter.

Eingegangen war die Störungsmeldung bei der Telekom um 11.24 Uhr. „Schon drei Stunden später war jedoch alles wieder in Ordnung“, versichert der Sprecher der Telekom. Doch die Kunden in Mering, Kissing und weiteren Orten im südlichen Landkreis vermeldeten via Facebook noch bis 16.30 Uhr, dass sie weder über Internet noch Telefon verfügen. „Es kann gut sein, dass die eigenen Anlagen einen Neustart benötigen“, sagt der Telekomsprecher. Falls weitere Probleme auftreten, rät er: „Rufen Sie unsere Servicehotline an, wir helfen weiter.“

Servicetelefon Die Servicehotline der Telekom lautet 0800/3301000. (FA)

