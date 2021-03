vor 1 Min.

Testzentrum in Friedberg: Mit dem Schnelltest ins Auslandssemester

Kostenlose Corona-Schnelltests gibt es seit Montag auch in Friedberg. Die Beweggründe der Menschen sind unterschiedlich.

Plus Für die Arbeit im Pflegeheim oder um sicher zu sein, niemanden zu infizieren: Schon am ersten Tag lassen sich viele im Friedberger Schnelltestzentrum testen.

Von Marlene Volkmann

Am Montag ist das Schnelltestzentrum in Friedberg überraschend in Betrieb gegangen. Als das Zentrum um 17 Uhr öffnet, warten schon einige vor der Tür, um ihren Abstrich zu bekommen und warum sie den Test machen wollen.

Im Pfarrzentrum St. Jakob hat Harald Gößler gerade sein Resultat bekommen. Er wolle seine Eltern besuchen und weil sein Vater zu einer Risikogruppe gehöre, habe er sich testen lassen. Ebenfalls wegen eines Besuchs ist Stefan Schweiger gekommen. Er erzählt, dass er bei seiner Schwester in der Schweiz gewesen sei. Dort habe er zwar schon einen Test auf das Coronavirus gemacht, wolle aber ganz sichergehen. Auch ihm gehe es eher um den Schutz anderer. Er wolle zum Beispiel nicht seine Großeltern oder Kunden anstecken, erklärt Schweiger.

Corona-Schnelltests sind manchmal Pflicht

Es gibt allerdings auch Leute, die zum Schnelltest verpflichtet sind. Zu diesen gehört Johanna Schmidt. Sie arbeitet ehrenamtlich in einem Pflegeheim und muss sich daher regelmäßig testen lassen. Daher sei sie auch schon an das Prozedere gewöhnt und der Abstrich sei für sie nicht mehr unangenehm.

Ein anderes Beispiel ist Lucas Steigenberger. Für ihn steht das Auslandssemester in Bozen vor der Tür. Ein Test sei für ihn daher verpflichtend, erklärt er. Und weil der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe, habe er sich nun testen lassen. Er selbst habe vor einer Infektion weniger Angst, weil er sowieso derzeit nur wenige Kontakte habe. Es sei aber eine Horrorvorstellung, jemand anderen anzustecken.

Das Friedberger Schnelltestzentrum ist im Pfarrzentrum St. Jakob, Pfarrstraße 1. Die Öffnungszeiten sind: Montag und Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

