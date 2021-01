12:00 Uhr

Teure Projekte: Merching muss sieben Millionen Euro Schulden machen

Auch die Umbauarbeiten an der Merchinger Mittelschule tragen zu den hohen Kosten, die die Gemeinde schultern muss, bei.

Plus Die Gemeinde Merching nimmt einen Kredit in Höhe von sieben Millionen Euro auf. Diese Projekte machen die neuen Schulden nötig.

Von Christina Riedmann-Pooch

Eine beachtliche Summe ergibt sich in der Finanzplanung für 2021/2022 in Merching: Zur Darlehensaufnahme sind insgesamt sieben Millionen Euro veranschlagt – anders sei eine Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem Volumen in Höhe von 13 Millionen Euro für den Zeitraum nicht möglich, hieß es im vergangenen Gemeinderat.

Neue Schulden in Merching: Corona könnte weitere Änderungen bringen

"Diese Summe verteilt sich auf 2,5 Millionen in diesem Jahr, im Jahr 2022 sind 4,5 Millionen eingeplant. Im Zuge der Finanzplanung bis 2024 wird dies jedoch von der Gemeinde mehrfach kritisch überprüft werden", erläuterte Kämmerin Alexandra Hagen auf Nachfrage. Man wisse auch nicht, ob sich terminlich alle Projekte in dem Zeitraum umsetzen lassen werden, schließlich sei es immer im Bereich des Möglichen, dass sich durch die gesetzlichen Vorgaben im Bezug auf Genehmigungen zeitliche Abweichungen ergäben. Natürlich sei dies eine große Summe, aber wenn man die geplanten Investitionen umsetzen wolle, sei folglich auch eine große Investition nötig.

Die vorhandene Rücklage wurde dabei noch eher großzügig geschätzt. Zwar hatte man den Vermögenshaushalt schon im Herbst vorbesprochen, nun wurde der offizielle Haushaltsbeschluss aber im Gemeinderat vorgelegt. Auch coronabedingt müssen bei der Haushaltsplanung bei Bedarf noch Anpassungen vorgenommen werden.

Pläne für eine neue Kita in Merching sind noch nicht konkret

Merching nimmt sich für den Finanzzeitraum, der mit Planungen bis ins Jahr 2024 reicht, viel vor. Die große Summe ergibt sich aus dem Umbau des Rathauses, der Schule - Mensa und Erweiterungsbau - sowie dem Ausbau des dritten Abschnitts der Hauptstraße. Aber auch kleinere Aufträge wie Restarbeiten am Feuerwehrhaus oder ein geplanter Grunderwerb summieren sich zu dem enormen Gesamtbetrag. Die Pläne, eine neue Kita zu errichten, sind noch nicht konkret – selbst, ob der Bau tatsächlich kommen wird, ist noch nicht sicher. Damit man in der Gemeinde jedoch für den Fall der Fälle gerüstet ist, ist ein Neubau einkalkuliert worden.

Es sei in diesem Planungszeitraum ein gewisser Investitionsstau entstanden, erläuterte Kämmerin Alexandra Hagen in der Sitzung. Man habe jahrelang auf die geplanten Maßnahmen hingearbeitet, sie vorbesprochen, fasste auch Gemeinderatsmitglied Bernd Waitzmann zusammen: Schließlich müsse man die Projekte nach und nach angehen – wegen Corona seien mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht alle innerhalb des veranschlagten Zeitraumes durchführbar. Der Haushaltsplan 2021 soll nun dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt werden.

Gemeinderat Merching: Sorgen wegen hoher Baukosten

Generell und auch nicht in direktem Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf schlug Thomas Schwarz vor, die öfter schon im Rat bemängelten hohen Baukosten, die im öffentlichen Sektor für die Gemeinde entstehen, anders anzugehen. Da die Gemeinde über keine eigenen Fachkräfte verfügt, verschlingen Planungen und die damit verbundenen Vorgaben viel Geld. Auch Bürgermeister Helmut Luichtl hatte unabhängig davon geplant, sich gemeinsam mit der Verwaltung über Alternativen bei Experten der Bayerischen Verwaltungsschule zu informieren. Das Ziel sei es, im Rahmen eines Inhouse-Seminars mehr darüber zu erfahren, wie man Baunebenkosten für die Gemeinde im Rahmen halten kann.

