10:11 Uhr

Teures E-Bike in Mering aus Tiefgarage gestohlen

In Mering hat ein Unbekannter ein E-Bike gestohlen, das sehr teuer war und noch fast neu ist.

Ein Unbekannter hat in Mering ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag entwendete der Täter das in einer Tiefgarage einer Wohnanlage am Schmiedberg abgestellte Rad.

Es handelt sich um ein mattschwarzes Herren-Tourenrad der Marke KTM. Das E-Bike ist erst wenige Monate alt und hat einen Neupreis von rund 3300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

