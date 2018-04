vor 42 Min.

Thurk schießt Stätzling zum Sieg

Der Ex-Profi kommt im Nachholspiel des FCS bei Cosmos Aystetten zum Einsatz und verwandelt kurz vor Schluss den entscheidenden Elfmeter zum 2:1 für die Gäste.

Von Peter Kleist

Eine besondere Personalie lieferte der FC Stätzling beim Nachholspiel in Aystetten: Michael Thurk, ehemaliger FCA-Profi und seit einiger Zeit als Jugendtrainer beim FCS tätig, saß auf der Bank, kam in der zweiten Halbzeit auch zum Einsatz und machte per HandElfmeter kurz vor Schluss das entscheidende Tor zum Stätzlinger 2:1-Sieg.

Es war nach Ansicht vieler ein „Kann-Elfmeter“, der das Spiel entschied. Ging die Hand zum Ball, wurde die Körperfläche vergrößert? Den Stätzlingern war’s letztlich egal, sie nahmen dank Michael Thurk die drei Punkte mit nach Hause und steuern weiter auf Kurs Relegation.

Für die Stätzlinger begann das Spiel nach Maß, denn der erste Ball in Richtung Aystetter Tor landete auch gleich in selbigem. Sebastian Kraus war der Nutznießer einer verunglückten Kopfballrückgabe von Xhevalin Berisha: Er spritzte dazwischen und jagte den Ball volley in der neunten Minute zur frühen Gästeführung in die Maschen. In der Folge war Stätzling etwas besser, doch man merkte beiden Mannschaften an, dass sie nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Gerade bei den Hausherren spürte man noch ein bisschen Verunsicherung, schließlich war Cosmos in diesem Frühjahr noch sieglos. Robert Markovic-Mandic prüfte FCS-Keeper Baumann einmal, doch der Ausgleich fiel schließlich kurz vor der Pause. Nach einer Ecke brachte der FCS den Ball nicht aus der gefahrenzone und Xhevalin Berisha machte mit einem sehenswerten Volleyschuss seinen Patzer beim 0:1 wett und traf zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie zusehends, die Einwechslung von Michael Thurk für den verletzten Heiß war ein Höhepunkt. Die Hausherren hatten durch Dominik Isufi noch zwei ansehnliche Möglichkeiten: Einmal traf er per Kopf das Außennetz, beim zweiten Versuch rettete FCS-Keeper Julian Baumann mit einem Reflex. Auf der Seite der Gäste hatte Sebastian Kraus noch eine Chance, doch er scheiterte am Aystetter Keeper (86.), ehe es dann doch noch das Happy-End für die Elf von Trainer Alex Bartl gab.

FC Stätzling Baumann, Binder, Hadwiger, Heiß (63. Thurk), Kraus, Utz, Steger, Zejnullahi, Winterhalter, B. Bytyqi, Tutschka – Tore 0:1 Kraus (9.), 1:1 Berisha (45.), 1:2 Thurk (89./Handelfmeter) – Zuschauer 124– Schiedsrichter Felix Wolf

Themen Folgen