Tiefgarage an der Bauernbräustraße wird wieder gesperrt

Die Tiefgarage West an der Bauernbräustraße in Friedberg wird demnächst gesperrt. Grund sind erneut Reparaturarbeiten an der Sprinkleranlage.

Plus Vierte Sperrung der Garage West in Friedberg in wenigen Jahren: Rohre der Sprinkleranlage müssen erneuert werden. Zeitweise wird die Garage komplett gesperrt.

Von Ute Krogull

Schlechte Aussichten für Anwohner und Autofahrer in der Friedberger Innenstadt: Die Garage West muss wieder einmal gesperrt werden. Ursache ist erneut die Sprinkleranlage.

Die Sperrung war Thema in der Sitzung des Werkausschusses der Stadtwerke, denen über die Hälfte der 140 Stellplätze in der Garage West gehören. Sie sind teilweise öffentlich, teilweise vermietet. Auch die Stadtverwaltung parkt dort ihre Autos. Nach Angaben von Stadtwerke-Chef Holger Grünaug gibt es noch keinen genauen Bauzeitenplan. Die Stadtwerke rechnen mit einem Baubeginn im März und einer Bauphase von eineinhalb Monaten, in welcher es in Absprache mit Hausverwaltung und Eigentümergemeinschaft zu Teilsperrungen und vermutlich auch ein bis zwei Wochen lang zu einer Vollsperrung kommt. Garage West gesperrt: Arbeiten an Sprinkleranlage nötig Die Zentrale sowie Rohrleitungen der Sprinkleranlage müssen erneuert werden. Bereits 2018 hatte diese Anlage für Probleme gesorgt. Damals musste die Garage von einem Tag auf den anderen gesperrt worden. Im Jahr zuvor war sie wegen einer Betonsanierung geschlossen gewesen. 2018 war dann die Feuerwehr alarmiert worden, da die Brandmeldeanlage einen Druckabfall in der Sprinklerleitung festgestellt hatte. Es stellte sich heraus, dass die Sprinkleranlage defekt und eine Brandüberwachung nicht mehr möglich war. Die Sperrung basierte auf einer Anordnung der Stadt, welche die Nutzung der Tiefgarage ohne funktionierende Brandmeldeanlage inklusive Sprinkleranlage untersagt. Kaputte Rohre wurden daraufhin repariert. Kurze Zeit danach gab es auch noch Probleme mit der Notbeleuchtung, deren Reparatur eine weitere Sperrung nötig machte. Arbeiten an der Garage West in Friedberg starten wohl im März Steffen Haase von der gleichnamigen Augsburger Hausverwaltung erläutert, warum keine zwei Jahre später schon wieder Arbeiter anrücken. „Damals waren Rohre geplatzt und es mussten partiell defekte Rohre ausgetauscht werden, damit die Garage wieder in Betrieb genommen werden konnte.“ Jetzt seien die Zentrale der Sprinkleranlage und weitere Rohre an der Reihe. Haase bestätigt den voraussichtlichen Start der Arbeiten im März; man müsse hier Fristen des städtischen Baureferats einhalten. Einen genauen Zeitraum und -plan könne er erst nennen, wenn er die entsprechenden Unterlagen der beauftragten Firma erhalten hat. Danach sei die Garage jedoch fertig. Eine Betonsanierung hatte bereits vor mehreren Jahren stattgefunden. Die Tiefgarage an der Bauernbräustraße in Feiedberg war bereits 2018 geschlossen. Bild: Ute Krogull Unabhängig von dem Parkhaus seien Arbeiten im Bereich der Passage im Erdgeschoss geplant. Ursache sei hier, dass Laden- bzw. Praxiseinheiten immer wieder umgebaut worden sind. Dafür seien Wände eingezogen worden, sodass nicht mehr alle Bereiche vorschriftsmäßig besprinkelt werden können. Brandschutz ist ein schwieriges Thema im Friedberger Brunnenhof Im Brunnenhof hatte es seit Längerem eine Diskussion über Brandschutz gegeben. Der Gebäudekomplex, bei seinem Bau in den 1980er Jahren eine Aufwertung für die Innenstadt, ist in die Jahre gekommen. In der Anlage sind außer Geschäften und Praxen in der Passage auch ein Hotel und Wohnungen untergebracht. Die Kommune ordnete in der Vergangenheit als Bauaufsichtsbehörde mehrere Brandschutzmaßnahmen an. Es gab Ärger mit der Eigentümergemeinschaft, weil nach Ansicht der Stadt die Maßnahmen nicht zügig genug umgesetzt wurden. Die Eigentümer suchten sich daher einen neuen Hausverwalter, nämlich Haase und Partner. Seitdem tut sich etwas. Mittlerweile ist außerdem ein Ingenieurbüro mit der Thematik befasst. Nach Angaben der Hausverwaltung stehen im Laufe dieses Jahres noch einige kleinere Arbeiten im restlichen Gebäudekomplex an. Dann dürfte alles in Ordnung sein – das Ende einer langen Geschichte. Lesen Sie den Kommentar: Hoffentlich war es das mit der Garage West!

und den Artikel über die Vorgeschichte: Im Brunnenhof gibt es Probleme mit dem Brandschutz Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

