06.11.2019

Tischkegler kommen in die entscheidende Phase

Alt Mering macht es noch einmal spannend

Mit zwei deutlichen Heimsiegen gegen den schärfsten Rivalen, die Bayernkegler, ist für den Tischkegelverein Wanderfreunde in den letzten Rundenwettkämpfen alles gut gelaufen – bis dann im 10. Rundenwettkampf die Alt Meringer als Spielverderber ins Spiel kamen. Im Auswärtsduell gegen Alt Mering mussten die Wanderfreunde auf zwei Leistungsträger, Marcel Christian und Carsten Bistritzky, verzichten. So siegte am Ende der „Underdog“ mit 1020:961 Holz deutlich und versalzte somit dem Meisterschaftsanwärter Wanderfreunde I die Suppe. Gleich zu Beginn legte Christa Köhler, die sich zurzeit in Topform befindet, mit der Bestleistung aller Aktiven des Abends von 186 Holz den Grundstein zu diesem Überraschungssieg. Zeitgleich lief an diesem Abend im KK-Schützenheim auf der Nachbarbahn der Vergleich Wanderfreunde II gegen die Bayernkegler ab. Hier zählte nur ein Sieg des Heimteams. Nach ausgeglichenen sechs Durchgängen standen bei den Gästen 1072 Holz zu Buche. Die Wanderfreunde II hatten diesmal einen starken Tag erwischt, wie schon einige Tage zuvor die erste Garnitur gegen denselben Gegner. Das Team um Tommy Köhler lieferte eine geschlossene Mannschaftsleistung ab und siegte letztlich verdient mit 1139 Holz.

Das Endergebnis der Wanderfreunde I gegen die Bayernkegler lautete 1142:1068 Holz. Durch die überraschende Niederlage von Wanderfreunde I bleibt somit an der Tabellenspitze alles beim Alten. Zwei Punkte trennen die Bayernkegler vom Spitzenreiter Wanderfreunde I. Alles deutet jetzt auf ein Finale am 22. November im Merchinger Sportheim hin. Dann empfängt das Team um Rekordmeister Xaver Zitzelsberger zum Abschluss der Runde noch einmal Wanderfreunde I. Sollte es nach diesem Vergleich zu keiner Entscheidung um den Titel gekommen sein, steht ein Entscheidungskampf auf der Bahn Alt Merings an. Die Ergebnisse der vergangenen Runden im Einzelnen: Alt Mering – Wanderfreunde II 1043:983. Wanderfreunde I – Bayernkegler 1142:1068. Bayernkegler – Alt Mering 1180:982. Wanderfreunde II – Wanderfreunde I 1133:1042. Wanderfreunde II – Bayernkegler 1139:1072. Alt Mering – Wanderfreunde I 1020:961. Die besten Einzelkegler je Team: Reiner Beistle (WF) 212 Holz, Alexander Weigl (BK) 226, Xaver Zitzelsberger (BK) 213, Christa Köhler (Alt Mering) 186. (FA)

Themen folgen