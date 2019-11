Tote Hose auf den Wertstoffhöfen

Plus Seit Einführung der Gelben Tonne im Landkreis Aichach-Friedberg kommen immer weniger Menschen auf die Wertstoffhöfe. In Friedberg-West ist darum bald Schluss.

43 Prozent weniger Besucher auf den Wertstoffhöfen im Landkreis nach der Einführung der Gelben Tonne: Diesen gravierenden Rückgang von Oktober 2018 bis Mai 2019 ergaben Zählungen, wie die Verwaltung des Landratsamtes nun mitteilte. Außerdem muss Aichach-Friedberg dringend Geld in die Annahmestellen stecken, da sie fast durch die Bank Mängel aufweisen. Die Folge dürfte eine Reduzierung der Standorte sein. Ein Arbeitskreis beschäftigt sich mit der Erstellung eines neuen Konzepts.

Derzeit gibt es viele Wertstoffhöfe, allerdings bestehen beträchtliche Unterschiede bei deren Größe. Auf Friedberg, Aichach, Kissing und Mering allein entfallen 62 Prozent der Besucher. Die kleinsten 16 Annahmestellen dagegen machen beim Aufkommen gerade einmal elf Prozent aus. Auch die Rückgänge sind sehr unterschiedlich: Während Friedberg die Hälfte einbüßt, sind es in Mering lediglich 16 Prozent. Der Merchinger Wertstoffhof, ohnehin eher schwach frequentiert, verlor mehr als zwei Drittel seiner Besucher.

So kann es nicht weitergehen mit den Wertstoffhöfen von Aichach-Friedberg

Im Schnitt verzeichnen die kleineren Annahmestellen jedoch mit knapp 46 Prozent erheblichere Einbußen als die großen mit 41 Prozent. Die Daten machen deutlich: Wie bisher kann es nicht weitergehen. Erschwerend kommen die Arbeiten hinzu, die an den Einrichtungen überfällig sind.

Die notwendigen Baumaßnahmen bewegen sich dabei in einem Volumen von rund 400000 bis 750000 Euro. Vor allem Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Aufenthaltscontainer schlagen stark zu Buche. Aber auch im Bereich Arbeitsschutz gibt es jede Menge zu tun. Zwischen 200000 und zu 310000 Euro müssten zusätzlich investiert werden. Der Witterungsschutz verschlingt den Großteil dieser Summe.

Dem Landkreis Aichach-Friedberg fehlen Einnahmen

Insgesamt ist für den Landkreis also mit rund einer Million Euro zu rechnen – bei einer Abschreibung über zehn Jahre immerhin eine Mehrbelastung von 100000 Euro pro Jahr. Die immer wiederkehrenden jährlichen Ausgaben – zum Beispiel für die Auffrischung des Ersthelferkurses – liegen bei darüber hinaus bei etwa 30000 Euro. Die Herausforderungen treffen den Landkreis gerade jetzt, wo ohnehin bereits 400000 Euro an jährlichen Zuschüssen fehlen, weil die Gelbe Tonne eingeführt wurde.

Hintergrund der nun dringend fälligen Investitionen sind unter anderem die immer häufiger verwendeten Lithium-Ionen-Akkus, die unter anderem in Smartphones verbaut sind. Sie bergen eine spezielle Gefahr: sehr schwer zu löschende Brände. Falls ein Feuer ausbricht, gibt es dadurch heute einen gesteigerten Wasserbedarf. Der Brandschutz ist bisher im Übrigen an fast allen Annahmestellen mangelhaft, so besitzen 22 Stück keine ausreichend geprüften Feuerlöscher.

Ein weiterer Aspekt: Es könnte bald zu den Aufgaben der Wertstoffhöfe gehören, Müll für die Wiederverwendung vorzubereiten. Dann wären weitere Überdachungen zum Lagern unabdingbar.

Welche Standorte fallen künftig weg?

Aichachs Dritter Bürgermeister Karl-Heinz Schindler (SPD) stellte im Umweltausschuss des Landkreises klar: „Es werden sicher nicht alle 27 Standorte erhalten bleiben. Und auch die verloren gegangenen 400000 Euro an Zuschüssen holen wir nicht komplett wieder rein, egal wie das künftige Konzept aussieht.“

CSU-Kreisrat Matthias Stegmeir plädierte dafür, die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Annahmestellen verstärkt zu überprüfen und hinterfragen. Auf dieser Basis müsse dann entschieden werden, wie viele und welche Wertstoffhöfe bestehen bleiben.

Er verwies ebenso auf einen weiteren Punkt: In den aktuellen Berechnungen, die ohnehin ernüchternd daherkommen, sind keine nennenswerten Investitionen für neue Bedarfe an einzelnen Standorten vorgesehen. „Steht da in den kommenden Jahren nirgends etwas an?“, fragte er im Ausschuss, ohne eine definitive Antwort zu erhalten.

Sammelstelle in Friedberg-West schließt zum Jahresende

Der zuständige Arbeitskreis stellt im Frühjahr Ergebnisse seiner Beratungen über ein neues Konzept für die Wertstoffhöfe vor. Auch die Bürgermeister aus dem Landkreis sind eng in die Erarbeitung eingebunden. Für Friedberg-West hat der zuständige Finanzausschuss des Stadtrats inzwischen dem Aus für die Sammelstelle zugestimmt, die bislang am Freitag und Samstag jeweils für zwei Stunden geöffnet war. Bei einer Zählung im Oktober 2018 wurden dabei 165 Besucher gezählt. nach der Einführung der Gelben Tonne waren es im Oktober 2019 nur noch 81.

