vor 3 Min.

Traditionsunternehmen mit moderner Ausstattung

Pius, Eva, Stefan und Carolin Spengler (von rechts) führen das Traditionsunternehmen Spengler in Mering, das nach dem Umbau neu eröffnete.

Der Augenoptiker, Juwelier und Uhrmacher Spengler präsentiert sein renoviertes Geschäft in Mering

Von Heike Scherer

Der Verkauf ging auch während des langen Umbaus weiter. Doch jetzt bietet das Familien- und Traditionsunternehmen Spengler seinen Kunden in Mering ein kernsaniertes Gebäude mit neuer Heizung, Klimaanlage, einer Wand mit Grünpflanzen, neuen Schränken, Vitrinen und Stühlen sowie großen, lichtdurchfluteten Fenstern.

Seit 1. August 1985 gibt es das Traditionsunternehmen Spengler in der Marktgemeinde. In die Geschäftsräume Münchner Straße 28 erfolgte der Einzug am 23. Juli 1997. Geführt wird das auf Augenoptik, Uhren und Schmuck spezialisierte Unternehmen von den staatlich geprüften Augenoptikermeistern Pius, Stefan und Carolin Spengler. Die Uhrmacherin Eva Spengler ist für den Verkauf von Uhren und Schmuck zuständig.

Zum Bereich Augenoptik zählen Fern-, Lese-, Gleitsicht-, Arbeitsplatz- und Sportbrillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Ferngläser und Lupen. Uhren gibt es in verschiedenen Preisklassen und Ausführungen: mechanische mit automatischem Aufzug, Quarzuhren mit Batterie oder Solaruhren.

Der Uhrmachermeister Reinhold Feix kümmert sich um die Wartung und Reparatur von Groß- und Kleinuhren. Was den Bereich Schmuck – Ohrringe, Ketten, Anhänger und Ringe – betrifft, verfügt das Geschäft Spengler sogar über eine eigene Werkstatt. Eine Goldschmiedemeisterin, eine Goldschmiedin und eine Auszubildende fertigen Schmuckstücke nach eigenen Kreationen oder Wünschen an bzw. arbeiten sie entsprechend um.

Pius Spengler freut sich, dass er mit dem Umbau in eine neue Ära einsteigen konnte. Eine neue innovative Technik ermöglicht künftig eine Brillenzentrierung, die es bisher nicht gab: Neun Kameras erfassen den Kopf und die Brille des Kunden und liefern eine bisher unbekannte Dimension für die Messung. „Kein Auge ist wie das andere. Mit der Wellenfront-Analyse erhalte ich Informationen über die Abbildungseigenschaft des Auges, das ein besseres Sehen bei Nacht am Bildschirm ermöglicht“, erklärt der Geschäftsführer.

Kernaufgabe des Augenoptikers sei die subjektive Messung. In angenehmer Atmosphäre würden mit dem modernen automatisierten System „Zeiss Visufit 1000“ hochpräzise Ergebnisse erzielt. Wenn der Kunde sich das Brillengestell ausgesucht und der Optiker die Messung durchgeführt hat, werden die Brillengläser bestellt.

Nach der Lieferung werden diese von den Optikern in der eigenen Manufaktur in Mering nach den ermittelten Werten eingearbeitet. Beim Marktfest am Freitag, 12. Juli, können sich die Kunden die umgebauten Räume ansehen und von speziellen Eröffnungsangeboten profitieren. Die Inhaber werden einen Überraschungscocktail und Aktionen für Kinder vorbereiten. Auch eine Goldschmiedevorführung ist geplant.

Zum festlichen Empfang am Abend des Eröffnungstages am Mittwoch kamen unter anderem der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, Vertreter der Banken und der anderen Meringer Geschäfte sowie die Architekten.

Themen Folgen