16:53 Uhr

Tragischer Verkehrsunfall: 82-Jährige stirbt bei Zusammenstoß auf B2

Am Mittwocnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B2 Höhe Merching.

Auf der B2 bei Merching kommt es am Mittwoch zu einem tragischen Unfall. Ein 24-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Von Michael Postl

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch auf der B2 bei Merching ereignet. Das Unglück geschah gegen 13.20 Uhr, als ein 24-Jähriger mit seinem VW von Steinach kommend Richtung Mering unterwegs war. An der Einmündung zur Hauptstraße bog der Mann nach Polizeiangaben links in Richtung Merching ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 77-Jährigen mit seinem Toyota.

Unfall auf der B2 bei Merching: 82-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 77-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin eingeklemmt und mussten von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Merching aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Die 82-Jährige erlitt nach Angaben der Friedberger Polizei schwerste Verletzungen und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in die Augsburger Uniklinik gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Unfall auf der B2 bei Merching: 25.000 Euro Schaden

Der 77-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls ins Uniklinikum geflogen. Der 24-jährige Unfallverursacher kam leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus.

Mehr Glück hatte ein Fahrer, dessen BMW von den schleudernden Fahrzeugen beschädigt wurde - der 29-Jährige blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – insgesamt entstand an ihnen ein Schaden in Höhe etwa 25.000 Euro.

Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs wurde über die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 16.15 Uhr gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

