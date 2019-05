vor 17 Min.

Trauer um Josef Klostermair

Das Bild zeigt Josef Klostermair, besser bekannt als „Beppo“, als er den „Brentan-Vater“ (Hiasls Vater Michael Klostermayr) bei den „Lebenden Bildern“ auf der Bundesgartenschau in München darstellte.

Mit 91 Jahren ist Josef Klostermair gestorben. Der Kissinger setzte sich für die Erinnerung an den Bayerischen Hiasl ein.

Josef Klostermair aus Kissing, auch bekannt als „Beppo“, ist mit 91 Jahren gestorben. Er war Mitbegründer, langjähriges Vorstands- und seit seinem 85. Geburtstag einziges Ehrenmitglied des Historischen Fördervereins Bayerischer Hiasl Kissing. Gerne stellte er sich als direkter Nachfahre des Bayerischen Hiasls, der mit richtigem Namen Matthäus Klostermayr hieß, vor.

Klostermair war überall mit Meterstab und Wasserwaage vertreten

Ob als Erbauer der Freiluftkegelbahn, vielen vom Kissinger Brunnenfest her bekannt, als Gestalter von Messeständen, beispielsweise bei der afa, beim jährlichen Sautrogrennen auf der Paar, bei Dekorationen fürs Starkbierfest und anderen Vereinsfeiern – Josef Klostermair war überall mit Meterstab und Wasserwaage vertreten. Auch stellte er bei den „Lebenden Bildern“ bei der Bundesgartenschau mit viel schauspielerischem Können und großer Leidenschaft den „Brentan-Vater“ – also Michael Klostermayr, den Vater des Hiasls – dar. Unermüdlich sammelte er alles, was er über den Bayerischen Hiasl finden konnte. Auch stellte er sich lange Jahre als Standarten-Träger zur Verfügung und präsentierte anlässlich des zehnjährigen Vereinsjubiläums stolz die neu geweihte Standarte.

Bis zu seinem Tode dem Historischen Förderverein treu

Mit großem Engagement hat er dafür gesorgt, dass der Bayerische Hiasl nicht nur in seiner Heimatgemeinde nicht in Vergessenheit gerät. Josef Klostermair war bis zu seinem Tode dem Historischen Förderverein Bayerischer Hiasl treu. Vorsitzender Ronald Kraus und Barbara Kurz besuchten ihn vor einigen Wochen im Seniorenheim, worüber er sich sehr freute. Nun ist Josef Klostermair kurz nach seinem 91. Geburtstag ruhig eingeschlafen. (FA)

