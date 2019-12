Ulrike Greppmeier macht die Friedberger Kirchenjugend flott

Plus Die 20-jährige Ulrike Greppmeier will Lehrerin werden. Und sie engagiert sich in führender Rolle bei der Pfarrei Sankt Jakob in Friedberg. Wir haben sie getroffen.

Jung. Weiblich. Führungsrolle. Diese drei Worte werden selten im Zusammenhang mit der Kirche genannt. Doch diese Wahrnehmung scheint nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein, wenn man sich ansieht, wie viele junge Frauen insbesondere in der christlichen Jugendarbeit Führungspositionen innehaben. Ulrike Greppmeier aus Friedberg ist eine davon. Die 20-jährige Lehramtsstudentin ist seit 2015 Oberministrantin in der Gemeinde von Sankt Jakob. Gemeinsam mit ihrem Team leitet sie die knapp hundert Messdiener zählende Jugendgruppe.

Friedbergerin ist in Sankt Jakob aktiv: Kirche hat sich geöffnet

Noch vor einer Generation war es Mädchen nicht einmal erlaubt, als Messdienerinnen tätig zu sein, geschweige denn sich als Leiterin zu engagieren. Seitdem hat sich viel getan. „Ich habe 2009 nach der Kommunion mit dem Ministrieren begonnen. Fünf Jahre später wurde ich dann Begleiterin. So nennen wir hier die Gruppenleiter“, berichtet Ulrike Greppmeier. Damals sei es ihr vor allem darum gegangen, nicht mehr bloß an den Aktionen der Ministranten teilzunehmen, sie wollte selbst etwas auf die Beine stellen. Im Laufe der Zeit hat sich die Jugendarbeit der Gruppe ziemlich verändert. Dort geschieht nämlich noch viel mehr als der Dienst am Altar: Bowlen, thematische Einheiten und Ministrantenfahrten sind Beispiele.

Mit der Zeit kamen immer mehr Kinder, was auch an einer Anpassung des Angebots lag. „Das Konzept einer regelmäßigen Gruppenstunde hat in Sankt Jakob ausgedient. Dafür sind die Kinder heutzutage einfach zu fest verplant. Das liegt zum einen an der Zunahme des Nachmittagsunterrichts, aber auch an der Vielzahl an Hobbys, die die meisten Kinder haben“, sagt Ulrike. Stattdessen gibt es bei den Ministranten inzwischen Projektarbeiten, wie zum Beispiel das Aufzeichnen einer Radiosendung oder ein Theaterstück, die sich immer nur über einen begrenzten Zeitraum erstrecken. „Wir haben diese Änderungen gemeinsam im Begleiterteam geplant, ausprobiert und umgesetzt“, sagt die 20-Jährige.

Greppmeier sieht Kinder in Kirchenjugend aufwachsen

Auf die Frage, was ihr schönstes Erlebnis der vergangenen Jahre sei, muss Ulrike kurz nachdenken und sagt dann lächelnd: „Das ist ganz eindeutig: zu sehen, wie die Kinder, die man vor einigen Jahren eingelernt hat, nun selbst als Jugendliche ins Begleiterteam kommen und lernen, Verantwortung für die Jüngeren zu übernehmen.“ Ihr eigener Berufswunsch: Lehrerin für Mathematik und Physik an einem Gymnasium. Dieses Ziel ist eng mit den Erfahrungen aus der kirchlichen Jugendarbeit verbunden. „Zwar ist Schule ein ganz anderes Arbeitsfeld als Freizeitangebote zu gestalten, dennoch geht es doch im Wesentlichen um das Gleiche, nämlich, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Das ist das, was mir Spaß macht“, erzählt Ulrike.

Neben der Führungsrolle bei den Ministranten ist Ulrike auch Gründungsmitglied der 2016 neu gestarteten Pfarrjugend Sankt Jakob Friedberg. „Wir haben diese Gruppe wieder ins Leben gerufen, um eine Lücke im Angebot für junge Menschen in der Pfarrei zu schließen“, erklärt sie. Zum einen sei die Pfarrjugend dafür da, auch Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen, die sich nicht fest an eine der anderen Gruppen wie Pfadfinder oder Ministranten binden möchten. Zum anderen würden dadurch mehr geistliche Angebote, also Jugendgottesdienste, Jugendbibeltage oder die Jugendwallfahrt, geschaffen und organisatorisch gebündelt.

Friedbergerin sieht Divano als wichtigen Aufgabenbereich

Eine wichtige Zukunftsaufgabe für die gesamte Jugend der Pfarrei sieht Ulrike zudem darin, das Konzept des neuen Ortes der Begegnung im Pfarrzentrum umzusetzen. Das Divano soll einen Raum für Begegnungen von Menschen inner- und außerhalb der Pfarrgemeinde schaffen. Insbesondere geht es dabei auch um den generationenübergreifenden Austausch.