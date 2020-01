11:38 Uhr

Unbekannte machen Stromverteilerkasten in Kissing kaputt

Stromverteilerkasten in Kissing beschädigt.

Jemand hat in der Silvesternacht einen Stromverteilerkasten in der Friedberger Straße in Kissing beschädigt.

In Kissing haben Unbekannte einen Telekom-Stromverteilerkasten beschädigt. In der Silvesternacht kam es zu dem Vorfall in der Friedberger Straße.

Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 500 Euro. Hinweise an 0821/3231710. (tril)

