vor 32 Min.

Unbekannte stehlen Werkzeug im Wert von 5000 Euro aus Merchinger Solarpark

So gelangten die Einbrecher an ihre Beute. Wer hat etwas beobachtet?

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag auf das Gelände des Solarfeldes in Merching eingedrungen. Laut Polizei durchschnitten sie die den Zaun, brachen einen auf dem Gelände abgestellten Anhänger auf und entwendete daraus diverses Werkzeug im Wert von ca. 5000 Euro. Am Zaun und Anhänger entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

