09:15 Uhr

Unbekannter Dieb stiehlt ein Regenabflussrohr

Einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich richtet ein Dieb in Dasing an. Seine Beute: ein Regenabflussrohr von einem Haus in der Waldstraße.

Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr entwendete ein Unbekannter in Dasing an einem Haus in der Waldstraße ein Regenabflussrohr. Dadurch entstand laut Polizei ein Diebstahlschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/32-1710 entgegen. (AZ)

