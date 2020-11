09:58 Uhr

Unbekannter Fahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fährt ein Unbekannter einfach weiter. Der Fahrer beschädigt ein geparktes Auto in Friedberg.

Ein unbekannter Fahrer hat am vergangenen Wochenende zwischen Samstag und Montag ein geparktes Auto in Friedberg beschädigt. Leidtragender ist der Besitzer eines Skoda Octavia, der in der Sedanstraße geparkt war. Pkw. Bei dem Unfall wurde der linke hintere Kotflügels beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

