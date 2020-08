10:22 Uhr

Unbekannter lädt illegal Müll neben Wertstoffhof in Kissing ab

In Kissing stellt ein Unbekannter illegal Sperrmüll bei der Wertstoffsammelstelle an der Kreisstraße AIC 12 ab. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat in Kissing illegal Müll abgeladen. Wie die Polizei nun berichtet, entdeckte ein Mitarbeiter der Wertstoffsammelstelle am Freitag, 21. August, gegen 15 Uhr an der Kreisstraße AIC 12 die wilde Müllablagerung. Der Unbekannte hatte Sperrmüll und einen Einkaufskorb voller Altglas an der Wertstoffsammelstelle abgestellt.

Illegal Müll abgeladen: Kosten trägt die Gemeinde Kissing

Die Kosten für die Entsorgung muss nun die Gemeinde Kissing tragen. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (schr-)

