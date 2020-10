vor 53 Min.

Unbekannter rammt in Friedberg-Derching geparktes Auto und flieht

Ein Unbekannter fährt gegen ein in Friedberg-Derching geparktes Auto, kümmert sich jedoch nicht um den Schaden. Was Zeugen beobachtet haben.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg-Derching. Am Dienstag gegen 16 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie ein Pkw-Fahrer gegen einen in der Inneren Industriestraße geparkten Audi TT fuhr. An dem silbernen Auto entstand am linken Kotflügel ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unfallflucht in Friedberg-Derching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Pkw-Fahrer entfernte sich laut Polizei jedoch anschließend von der Unfallstelle. Bezüglich des Pkw des Unfallverursachers ist bekannt, dass es sich um einen beige- oder ockerfarbenen Fiat 500 L mit Friedberger Zulassung handeln könnte. Der männliche Fahrer soll zudem zwischen 60 und 70 Jahren alt sein. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

