11:08 Uhr

Unbekannter rammt in Friedberg geparkten BMW und flieht

In Friedberg rammt ein Unbekannter den BMW eines 22-Jährigen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen hohen Schaden hat ein Unbekannter an einem in Friedberg abgestellten BMW verursacht. Dessen 22-jähriger Besitzer hatte sein Auto zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, im Friedberger Gärtnerweg geparkt. Als er mit seinem Auto wegfahren wollte, bemerkte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Diesen beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

