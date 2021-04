Unbekannter richtet Schaden an der Vinzenz Palotti Schule an

An der Vinzenz Pallotti Schule in Friedberg sind normalerweise elektrische Lichtkuppeln. Ein Unbekannter beschädigt diese. Der Schaden ist hoch.

Einen Sachschaden richtete ein unbekannter Täter an der Vinzenz Pallotti Schule in Friedberg an. Hier wurden zwei elektrische Lichtkuppeln aus Glas beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Lichtkuppeln zwischen Freitag und Montag beschädigt

Die Tat muss sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr ereignet haben. Hinweise nehmen die Friedberger Beamten unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

