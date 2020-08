vor 35 Min.

Unbekannter versucht Automaten in Kissing aufzubrechen

In Kissing versucht ein Unbekannter, den Automaten an einer Waschanlage aufzubrechen. Geld kann er dabei nicht ergattern. (Symbolbild)

In Kissing versucht ein Unbekannter, den Automaten an einer Waschanlage aufzubrechen. Geld kann er dabei nicht ergattern.

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht von Sonntag auf Montag, einen Münzautomaten an einer Waschanlage in der Kissinger Römerstraße aufzubrechen. Der Täter richtete bei seinem Versuch laut Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro an.

Versuchter Diebstahl in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen