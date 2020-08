11:15 Uhr

Unbekannter zerkratzt in Mering geparkten Audi

Ein Unbekannter hat einen in einem offenen Carport abgestellten Audi zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Audi zerkratzte ein Unbekannter am 2. August gegen 3.45 Uhr in Mering. Das schwarze Auto war in einem offenen Carport in der Bürgermeister-Heinrich-Straße abgestellt. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 1000 Euro.

Audi in Mering beschädigt: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)