23.10.2020

Unbekannter zerkratzt parkendes Auto in Friedberg

Erst zerkratzt, dann geflohen: Die gesamte linke Seite eines in Friedberg geparkten Autos ist beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen in der Trienter Straße in Friedberg geparkten Pkw zerkratzte ein Unbekannter an der gesamten linken Seite. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 14 Uhr - dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Auto in Friedberg zerkratzt: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

