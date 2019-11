11:41 Uhr

Unfall an B300-Kreuzung: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall an der Kreuzung B300/Aichacher Straße in Friedberg. Was war passiert?

Am Freitag wollte eine 25-Jährige mit ihrem Pkw gegen 19.30 Uhr in Friedberg von der Aichacher Straße auf die B300 einbiegen. Vor der Einmündung musste sie verkehrsbedingt warten. Das übersah ein herannahender unbekannter Fahrzeugführer und fuhr der Frau hinten auf. Diese fuhr auf das Tankstellengelände, um sich mit ihrem Unfallgegner zu verständigen.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen

Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr jedoch an ihr vorbei weiter in Richtung Dasing, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, meldet die Polizei Friedberg. Am Pkw der 25-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-1710 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (FA)

