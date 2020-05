vor 19 Min.

Unfall in Friedberg: Pkw drückt Frau gegen Auto

In Friedberg will eine Frau rückwärts ausparken, die andere will aussteigen. Für die Aussteigende endet das Manöver schmerzhaft.

Beim rückwärts Ausparken übersah eine 58-Jährige eine hinter ihr aus einem Pkw steigende Frau und drückte sie gegen den Pkw. Die 58-Jährige Ausparkende hatte ihr Auto am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg abgestellt. Hinter ihr hielt ein 73-jähriger Fahrer, um seine 68-jährige Beifahrerin aussteigen zu lassen.

Diese wurde von der 58-Jährigen mit ihrem Pkw erfasst und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (pos)

