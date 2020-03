vor 45 Min.

Unfall in Friedberg: Polizei sucht das Opfer

Der umgekehrte Fall ist wohl häufiger: Doch diesmal sucht die Polizei nicht den Verursacher sondern den Geschädigten eines Unfalls.

Bei einem Unfall am Chippenham-Ring in Friedberg wurde am Freitag ein Auto beschädigt. Nun sucht die Polizei den Betroffenen. Gegen 9.10 Uhr war ein Autofahrer mit seinem Citroen in nördlicher Richtung auf dem Chippenham-Ring unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte er laut Polizei mit seiner Anhängerkupplung einen nachfolgenden VW-Polo, der dabei beschädigt wurde. Der Geschädigte setzte jedoch ungehindert seine Fahrt fort und wird nun gesucht. Auch Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 zu melden.

