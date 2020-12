vor 50 Min.

Unfall zwischen Freienried und Brugger: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mit dem Hubschrauber wurde eine Frau nach einem Unfall an der Kreuzung zwischen den Straßen Freienried-Brugger und Odelzhausen-Adelzhausen in die Uniklinik gebracht.

Von Ute Krogull

Mehrere Feuerwehren, Rettungswagen, die Polizei und ein Rettungshubschrauber waren am Dienstagmittag nach einem Unfall nahe dem Eurasburger Ortsteil Freienried im Einsatz. Auf der Kreuzung der Staatsstraße 2238 zur Staatsstraße 2051 waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei Friedberg fuhr der 56 jährige Unfallverursacher von Brugger in Richtung Freienried und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 68-jährigen, welcher von Adelzhausen Richtung Odelzhausen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-jährige Beifahrerin, die sich in dem geschädigten Fahrzeug befand, an der Wirbelsäule verletzt, so dass diese mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg zur Behandlung geflogen werden musste.

Unfall an Kreuzung bei bei Freienried: Mehrere Personen verletzt

Der Unfallverursacher zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu. Der 68-jährige Fahrer des geschädigten Pkw wurde leicht verletzt, so die Polizei weiter. Die Autos waren beide stark beschädigt, die Kreuzung war über eine Stunde gesperrt.

