vor 25 Min.

Unfallflucht auf Segmüller-Parkplatz in Friedberg

Unfallflucht an der Augsburger Straße in Friedberg.

Am Dienstag hat ein Unbekannter in Friedberg ein fremdes Auto angefahren und sich dann von der Unfallstelle entfernt.

An der Augsburger Straße in Friedberg hat es eine Unfallflucht gegeben. Am Dienstag zwischen 16.30 und 20.10 Uhr hatte ein 44-Jähriger seinen schwarzen Opel auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller abgestellt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr den Opel in diesem Zeitraum an der Frontstoßstange an und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

