12:11 Uhr

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Die Polizei Friedberg meldet eine Unfallflucht in der Marquardtstraße.

500 Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht in Friedberg.

Von Ute Krogull

500 Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht in Friedberg. Laut Polizei Friedberg wurde am Freitag zwischen 12 und 12.45 Uhr ein geparkter grauer Toyota Yaris beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Marquardtstraße im Gewerbegebiet geparkt war.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen

Als der Fahrzeugeigentümer nach dem Einkaufen zu seinem Auto zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Hinweise unter Telefon 0821/323-1710 an die Polizei.

Lesen Sie auch: Unfallflucht: Zeuge in Mering notiert Kennzeichen

Themen folgen