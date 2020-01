09:22 Uhr

Unfallflucht in der Kissinger Grünzweigstraße

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Kissing.

Jemand hat in Kissing einen geparkten roten BMW beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt.

In Kissing ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen Samstag und Montag beschädigte laut Polizei ein Unbekannter einen in der Grünzweigstraße abgestellten roten BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

