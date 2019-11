vor 30 Min.

Unfallflucht in der Kissinger Kornstraße

Ein Opel Astra stand in der Kissinger Kornstraße geparkt. Ein Unbekannter hat ihn dann am Mittwochvormittag beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt.

In Kissing gab es am Mittwoch eine Unfallflucht. Zwischen 07.40 und 12.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen weißen Opel Astra. Der Wagen war in der Kornstraße in Kissing geparkt.

Schaden in Höhe von 200 Euro entstand am linken Außenspiegel. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg 0821/3231710 entgegen. (tril)