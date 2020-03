Update: Diese Veranstaltungen im Landkreis fallen wegen Corona aus

Wegen Corona werden immer mehr Veranstaltungen und Termine im Altlandkreis Friedberg abgesagt. Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht.

Der Coronavirus legt das öffentliche Leben auch im Landkreis Aichach-Friedberg immer mehr lahm. Zahlreiche Auftritte, Veranstaltungen und andere Termine fallen aus. Verschiedene Bereich sind betroffen. Hier eine Übersicht, die regelmäßig aktualisiert wird.

Die Veranstaltung „Pflanzung und Pflegemaßnahmen“ im Rahmen der Gartenpflegerausbildung auf Kreisebene, welche am 19. März um 19 Uhr in Haberskirch hätte stattfinden sollen, fällt aus.

Die Frühjahrsversammlung der Katholischen Landvolkbewegung am 18. März im Gasthaus Bichlmeier sowie der Gottesdienst werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Fahrt nach Ursberg am 15. April findet ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt statt. Es ergeht rechtzeitig eine Einladung.

Aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage finden ab sofort keine Kursstunden und Wanderungen des Kneipp-Vereins statt. Um aktuell informieren zu können, erscheint das neue Programm erst in der Woche vor Ostern . Das Kneipp-Büro ist am Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr besetzt (0821/248 41 85).

Die Jahreshauptversammlung der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Pius-Häusler am Freitag, 27. März, fällt aus. Ein Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Das Treffen der Dorfgemeinschaft für Unser Dorf hat Zukunft am 18. März im Pfarrheim Derching entfällt. Interessierte können sich unter zukunft-derching@gmx.de informieren.

Die für 29. März geplante Frühjahrswanderung mit Einkehr des Gartenbauvereins Rederzhausen ist abgesagt.

Der Dorfnachmittag am 8. April um 14.30 Uhr im Derchinger Pfarrheim mit dem Vortrag über „Der Heilige Rock von Trier“ wird abgesagt.

Marktsonntag mit Blumenfest am 29. März.

Frühjahrskonzert der städtischen Jugendkapelle (28. März).

Bayern-Cup für Standardtänze (21. März).

Tattoo-Messe in der Max-Kreitmayr-Halle (18./19. April)

. Babytreffen der Kliniken an der Paar, 29. März, Cafeteria des Gymnasiums, sowie alle weiteren Veranstaltungen der Kliniken an der Paar.

Hallenflohmarkt des Roten Kreuzes am 21. März.

Außerordentliche Mitgliederversammlung des Alpenvereins Friedberg am Dienstag, 17. März; der neue Termin wird rechtzeitig in der Friedberger Allgemeinen bekannt gegeben.

Wanderung der Garten- und Blumenfreunde Paar-Harthausen am 22. März. Buchpräsentation „Frau in der Kirche“ der Pallottiner am Sonntag, 22. März, um 14.30 Uhr.

Jahreshauptversammlung der DJK Friedberg am Freitag, 20. März.

Neben der außerordentlichen Mitgliederversammlung folgende weitere Veranstaltungen des Alpenvereins: Skigymnastik bis Ende März, Ausflugsfahrt zum Ammersee am 18. März, Vortrag von Astrid Süßmuth am 19. März, Seniorenstammtisch am 25. März, Ausflugsfahrt zu den Osterseen am 8. April, Mittwochswanderungen der Senioren.

Alle Veranstaltungen, Treffen und Sitzungen der Pfarrei St. Jakob bis zum 19. April, die nicht in einem hohen Maße notwendig sind, sowie der Sonntagsgottesdienst in der Stefanskirche in Friedberg-Süd.

Monatstreffen mit Spielenachmittag des AWO-Seniorenclubs Friedberg am Donnerstag, 19. März.

Die Stadtbücherei Sankt Jakob in Friedberg ist ab sofort bis Sonntag, 19. April, geschlossen. Die Leihfristen aller entliehenen Medien wurden automatisch verlängert. Den Lesern steht die Ausleihe von E-Books unter dem Portal www.leo-sued.de zur Verfügung. Aktuelle Informationen auf der Homepage unter www.stadtbuecherei-friedberg.de.

Begegnungsabend des Katholischen Landvolks im Dekanat Friedberg am Samstag, 21. März, beim Landhausbräu Koller und Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 2. April in Eurasburg.

Jahreshauptversammlung des Veteranen- und Soldatenvereins am 21. März; das Vereinsheim bleibt für die Kameradschaftstreffen am Donnerstag bis auf weiteres geschlossen. Die Chorproben des Sängervereins entfallen bis auf Weiteres. Stammtisch für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen am Mittwoch, 18. März, im Gasthof zur Linde.

Jahreshauptversammlung der Heimatschützen Stätzling am 28 März. Frühschoppen der Feuerwehr Stätzling am 22. März und Karfreitag-Fischessen am 10. April.