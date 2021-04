Vandalismus: Unbekannte zerstören Bäume an Gerberwiese - Stadt reagiert

Am Wochenende zerstören Unbekannte Bäume, die am Parkplatz Gerberwiese zwischengelagert sind. Der Schaden ist hoch, die Stadt ist verärgert und reagiert.

Groß war der Schock bei den Mitarbeitern des Friedberger Bauhofs am Montagmorgen. Auf dem Parkplatz Gerberwiese waren Bäume zwischengelagert, die Anfang dieser Woche hätten eingepflanzt werden sollen. Über das Wochenende zerstörten Unbekannte mehrere dieser Bäume. Der Schaden ist hoch, die Stadt reagiert.

Als "inakzeptable und mutwillige Tat" bezeichnet Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedberg, den Vorfall. Der Schaden soll sich auf rund 2000 Euro belaufen, die Stadt hat mittlerweile Strafanzeige erstattet. Vier Stadtbirnen, zwei Kupfer-Felsenbirnen, zwei Pyramideneichen und eine amerikanische Stadtlinde wurden beschädigt. Teilweise trennten die Unbekannten den Bäumen den Leittrieb ab.

Die Bepflanzung der Gerberwiese ist laut Büschel seit Herbst abgeschlossen. Die nun beschädigten Bäume wurden dort zwischengelagert, ein Teil davon war auf Höhe des Parkplatzes für die Fortsetzung einer Allee an der Afrastraße vorgesehen. Der Rest war im Rahmen der Frühjahrspflanzungen für weitere Plätze im Stadtgebiet bestimmt. "Die Bäume sind nicht reparabel. Für die ursprünglich vorgesehene Verwendung sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht können wir sie in der freien Landschaft unterbringen", teilt Büschel auf Nachfrage mit.

Friedberg: Parkplatz Gerberwiese sorgt für Zoff

Seit dem Frühsommer 2020 ist der neue Parkplatz am Gerberweg in Friedberg in Betrieb. Die Nachbarn sind sauer. Mit Blick auf die Bayerische Landesausstellung in Friedberg wollte die Stadt neue Parkmöglichkeiten in fußläufiger Nähe zum Wittelsbacher Schloss als Veranstaltungsort schaffen. In Spitzenzeiten wurden bis zu 2000 Besucher am Tag erwartet, was allerdings dann durch die Corona-Beschränkungen nicht eintrat. Das Projekt hatte schon im Vorfeld für kritische Nachfragen gesorgt, da der Baubeginn erfolgte, noch bevor die Genehmigung dafür vorlag.

Schon im Vorfeld gab es Beschwerden aufgrund der Wohnobile am Parkplatz Gerberwiese. Foto: Thomas Goßner

Bereits in der Vergangenheit wurde die Gerberwiese zeitweise als Parkplatz genutzt, etwa beim Altstadtfest. Um auch langfristig die Verkehrssituation in der Innenstadt zu verbessern, beschloss der Stadtrat, unterm Berg neue Stellplätze anzulegen, davon 75 als Dauerparkplätze und weitere 72 als Behelfsparkplätze. Zusätzlich gibt es sechs Plätze für Wohnmobile, was bei den Anwohnern für Ärger sorgte. (mit gth)

