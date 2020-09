03.09.2020

Verfahren wegen der Ach: Wie Fachleute die Baggerarbeiten bewerten

Plus Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth haben sich in Kissing ein Bild gemacht. Versickert das Wasser der Ach aufgrund der Baggerarbeiten in der Gemeinde?

Von Philipp Schröders

Die Ach hat in Kissing viele Namen: Hagenbach, Verlorener Bach und Michelaukanal. Fest steht, dass in den Jahren 2017 und 2018 im Bett des Gewässers gebaggert wurde. Fischereiberechtigte und Kraftwerksbetreiber aus dem Landkreis sehen darin die Ursache dafür, dass das Bachwasser ab Kissing versickert.

Nach Angaben von Patrizia Ernst vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth haben sich verschiedene Mitarbeiter seit der Maßnahmen ein Bild vor Ort gemacht. Die Behörde sei zu der Erkenntnis gekommen, „dass es sich um eine unsachgemäße Unterhaltung des Verlorenen Bachs handelt“. Dies sei an das Landratsamt Aichach-Friedberg als zuständige Behörde weitergeben worden. Dessen Mitarbeiter hatten dann das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Augsburg abgegeben.

Der Hagenbach in Kissing ist 2018 massiv ausgebaggert worden. Bild: Ludwig Asam (Archiv)

Ernst sagt aber auch: „Hinsichtlich der immer wieder auftretenden geringen Wasserführung im Verlorenen Bach, Hagenbach, Friedberger Ach konnte eine Vielzahl von Gründen festgestellt werden.“ Beispielsweise sei die Ausleitung in den Auwald nördlich des Auensees durch sich an Querriegeln ansammelndes Treibgut teilweise erhöht gewesen. Dies habe jedoch die Gemeinde Kissing weitgehend behoben. „Außerdem traten in den Jahren 2019 und 2020 im Bereich der Meringer Au erhöht Biberaktivitäten auf“, sagt Ernst. In Abstimmung mit dem Biberbeauftragten habe die Marktgemeinde die Dämme aber entfernt.

Baggerarbeiten in Kissing: "erhöhte Infiltration durch gestörte Bachsohle"

Im Hinblick auf die Baggerarbeiten der Gemeinde Kissing sagt Ernst: „Natürlich werden sich bei und nach der Räummaßnahme erhöhte Infiltrationen durch die gestörte Bachsohle ins Grundwasser ergeben haben, die sich jetzt nicht mehr belegen lassen.“

Es sei aber auch nachweisbar, dass das Gewässer eine sehr starke Selbstabdichtungswirkung besitze. Außerdem neige der Verlorene Bach stark zur Ausfällung von Kalksinter. „Das heißt, im wasserbenetzten Gewässerschlauch lagern sich Kalkausfällungen ab, die stetig an der Sohle und auch im Böschungsbereich aufwachsen und das Gewässer zusätzlich abdichten.“ Diese Kalkausfällungen und die damit verbundenen Einschnürungen des Abflussquerschnittes seien auch ein Grund für die Bachräumung der Gemeinde gewesen. „Vor-Ort-Begehungen im Frühjahr dieses Jahres zeigten wieder durchgehende Kalksinterablagerungen selbst in den 2018 ausgeräumten Gewässerabschnitten“, sagt Ernst.

Sickerverluste der Ach werden schon länger untersucht

Allgemein würden die natürlich vorhandenen Sickerverluste im Verlorenen Bach und im weiteren Bereich auch in der Friedberger Ach schon seit Längerem untersucht. Aufzeichnungen im Rahmen der Erstellung eines Grundwassermodells für das Renaturierungsprojekt Licca Liber aus dem Jahr 2016 hätten gezeigt, dass bereits vor den durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich Flusswasser in das Grundwasser versickert sei. Dies sei „ein natürlicher Vorgang“, da der Hagenbach beziehungsweise Verlorene Bach in diesem Bereich über dem Grundwasserspiegel verlaufe und bei einer nicht gänzlich dichten Sohle auch ein Teil des Flusswassers versickere.

Mühlenbesitzer beschuldigen die Gemeinde Kissing, durch fehlerhafte Baggerarbeiten das Flussbett beschädigt zu haben. Hinzu kommen Ableitungen. Für die Mühlenbesitzer sei das existenzbedrohend. Nun besteht Verdacht auf eine Straftat, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Video: Edigna Menhard

„Wir haben nach der Maßnahme Ende 2018 diese Messung wiederholt und dabei feststellen können, dass die Versickerung im genannten Bereich nicht wesentlich zugenommen hat, sondern sich in ähnlicher Größenordnung wie 2016 befand“, sagt Ernst.

Lesen Sie auch diesen Artikel Baggerarbeiten in Kissing: Staatsanwalt stellt Verfahren wegen Ach ein und den Kommentar Kissing muss den Bach wiederherstellen.

Weitere Artikel zu dem Thema:

Themen folgen