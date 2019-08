vor 36 Min.

Video: Das sagen die Besucher zum Badeverbot am Mandichosee

Wassersport und Baden sind am Mandichosee bei Merching verboten. Im Video sagen Seebesucher, was sie davon halten.

Von Philipp Schröders und Gönül Frey

Am Mandiochosee bei Merching herrscht zurzeit Badeverbot. Auch Wassersport ist in jeglicher Form untersagt. Wie berichtet hatten die Behörden das Badeverbot für den See noch verschärft, nachdem in den vergangenen Wochen dort drei Hunde auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen waren. Mögliche Todesursache ist die hohe Konzentration der giftigen Blaualgenart Tyochema, die nach dem letzten Vorfall in Treibholz und Pflanzenresten am Ufer entdeckt wurde. Wir haben mit Seebesuchern gesprochen.

