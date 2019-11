29.11.2019

Viele Aktionen beim Skiclub

In Mering stehen Kurse und Gymnastik an

Beim Skiclub steht in nächster Zeit eine ganze Menge an:

lJahreshauptversammlung Die ursprünglich für den 5. Juli angesetzte Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl findet nun am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr im Restaurant „Delphi“ statt. Um die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen zu können, sind alle Clubmitglieder herzlich eingeladen, sich zahlreich zu beteiligen. Durch den unerwarteten Tod des geschätzten Schatzmeisters Udo Kohnert muss dieses Amt neu besetzt werden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Jahresrückblick des Vorsitzenden, der Kassenbericht, der Bericht der Kassenprüfer, die Entlastung des alten und die Wahl des neuen Vorstandes. Abschließend wird es wieder einen Saisonrückblick in Form einer Diashow geben.

Seit dem Skibasar am 9. November ist die Anmeldung für die Skikurse auf der Webseite des Skiclubs möglich. Sie finden am 27.und 29. Dezember sowie am 3. und 5. Januar statt. Anmeldeschluss ist am 30. November.

lSnowFit Seit November läuft das Skigymnastik-Format „SnowFit“. Trainer Wolfgang Berens legt besonderen Wert auf die körperliche Ertüchtigung im Hinblick auf das Skifahren. Snowfit findet bis 11. Februar jeden Dienstag, außer in den Schulferien, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

lSkisimulatortraining Auf der Webseite des Skiclubs ist eine Anmeldung zu kostenlosem Training auf einem Skisimulator möglich. Dazu ist allerdings die Clubmitgliedschaft erforderlich.

lNikolaus Für die Jüngsten findet am 5. Dezember um 18.30 Uhr im Restaurant „Delphi“ eine Nikolausfeier statt. Anmeldungen und Infos für den Nikolaus bitte an jugendwart@sc-mering.de.

lWeihnachtsstammtisch Die älteren Semester treffen sich am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Restaurant „Delphi“ zum weihnachtlichen Stammtisch.

für die Skifahrten des Vereins ist im Internet – auch für Nichtmitglieder – möglich. Am 18./ 19. Januar steht das Salzburger Land mit Fieberbrunn, Saalbach/ Hinterglemm und Leogang auf dem Programm. Zu Fasching geht es für vier Tage nach Serfaus- Fiss/ Ladis, Nauders und Samnaun/ Ischgl. Nähere Infos und Anmeldung unter www.sc-mering.de.

